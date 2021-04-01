Канделаки пристыдила прогнавших Познера из Тбилиси грузин

Уроженка Грузии Тина Канделаки заявила, что ей стыдно за людей, которые организовали в Тбилиси акции протеста в связи с визитом журналиста Владимира Познера. По ее словам, телеведущий знает о Грузии больше, чем те люди, которые выступали против него.

«Мне стыдно за то, что происходило вчера у тбилисской гостиницы, куда приехал Владимир Владимирович Познер. Мы, грузины, всегда отличались своим гостеприимством и сомневаться могли во многом, но только не в том, что мы самый гостеприимный народ. Это часть нашего воспитания и мироощущения с детства. И вот я вижу, что мы дожили до позорного отношения к человеку, всем сердцем любящего Грузию», – написала Канделаки в Telegram.

По ее словам, Познер очень любит Грузию. «Совсем недавно Владимир Владимирович сидел рядом со мной, Мирандой Мирианашвили и Василием Церетели на ужине и радовался тому, что слышит живую грузинскую речь. Познер о Грузии знает даже больше, чем те люди, которые решили вдруг выразить свое неуважение под окнами его гостиницы», – добавила она.

«Мне жаль, что вчера не нашлось людей, которые бы одернули этих человеков без рода и племени. Одернули и выдворили бы их в прямом и переносном смысле. Туда, где люди не чтут свои корни и презирают свое прошлое, разменяв его на сиюминутные политические амбиции», – заключила Канделаки.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал протесты в Тбилиси из-за визита туда телеведущего. В частности, он заявил, что в Кремле решительно осуждают агрессивные действия националистов против россиян в Грузии, а российским гражданам опасно посещать эту страну.

В среду в Тбилиси прошли протесты из-за визита Познера, который прибыл в столицу Грузии, чтобы отметить день рождения. Протестующие утверждали, что, поскольку Познер не признает территориальную целостность страны, его присутствие неприемлемо. Познера охраняла полиция, с которой регулярно вступали в стычки радикалы. В четверг утром Познер покинул Грузию на чартерном самолете. При этом изначально он собирался уехать в субботу. Также стало известно, что его оштрафовали на 600 долларов за нарушение правил изоляции и карантина.