Роскосмос запустил с Байконура ракету «Союз» с рекордным количеством спутников OneWeb

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и рекордными 36 спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Байконур, следует из трансляции на сайте Роскосмоса.

Это первый пуск с Байконура с таким количеством спутников OneWeb. До этого 36 спутников запускали на ракетах «Союз» только с космодрома Восточный. Разница обусловлена более высокими энергетическими характеристиками ракеты при пусках с Восточного, в связи с чем в Роскосмосе заявляли о работе над оптимизацией траекторий полета с Байконура, передает РИА «Новости».

До сегодняшнего дня были выполнены 11 из 19 положенных по контракту с компанией Arianespace пусков спутников OneWeb: четыре – с Байконура, шесть – с Восточного и один – с Куру.

В 2022 году планируется шесть пусков с Байконура (в январе, феврале, два старта в апреле, мае и августе), а также один пуск с космодрома Куру во Французской Гвиане (10 февраля).

Полет ракеты «Союз-2.1б» до отделения головного блока со спутниками на высоте 200 километров продолжится чуть менее 10 минут, затем «Фрегату» предстоит доставить спутники до отметки в 450 километров, после чего они будут добираться до своих орбит уже самостоятельно.

Ранее ракету-носитель «Союз-2.1б» с новым российским модулем для МКС установили на стартовый стол Байконура. В октябре ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами OneWeb стартовала с космодрома Восточный.