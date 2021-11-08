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Москва осудила покушение на иракского премьера
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Российская сторона осуждает покушение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Каземи, эта акция ставила своей целью подрыв безопасности и стабильности в Ираке, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Решительно осуждаем эту дерзкую террористическую вылазку, направленную на подрыв безопасности и стабильности в дружественном Ираке», – говорится в комментарии Захаровой на сайте ведомства.
Также Москва подтвердила готовность укреплять взаимодействие с Багдадом в борьбе с терроризмом во всех его формах.
«В это непростое для Ирака время призываем ведущие политические силы этой страны к проявлению сдержанности и поиску взаимоприемлемых решений обострившихся после состоявшихся 10 октября выборов внутриполитических проблем», – добавила Захарова.
Дипломат подчеркнула, что российская сторона рассчитывает на скорейшее формирование нового правительства страны, опирающегося на поддержку всех основных политических партий и этноконфессиональных групп Ирака.
Напомним, в воскресенье резиденция премьера Ирака, расположенная в хорошо укрепленной «зеленой зоне» Багдада, где находятся иностранные посольства и госучреждения, подверглась атаке заминированного беспилотника. Политик заявил, что не пострадал.
МВД Ирака назвало попытку покушения на премьер-министра республики Мустафу аль-Каземи терактом. Соединенные Штаты осудили атаку на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи и предложили помощь в расследовании покушения на политика.
Захарова прокомментировала новый инцидент с беспилотником в Донбассе
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В зоне конфликта в Донбассе применять беспилотные летательные средства имеют право только наблюдатели ОБСЕ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Наблюдатели ОБСЕ оказались в зоне атаки беспилотника ВСУ. В сообщении миссии говорится, что взрыв произошел в 20-30 метрах от местоположения патруля. Напомню в очередной раз: беспилотники в зоне конфликта на Донбассе имеют право использовать только наблюдатели ОБСЕ», – написала она в своем Telegram, комментируя новый инцидент в Донбассе.
По ее словам, Киев нарушает Минские договоренности. «Париж и Берлин, выступающие за проведение встреч в нормандском формате, не могут больше делать вид, что не замечают разнузданного поведения киевского режима, которое убивает ранее достигнутые договоренности, а главное – надежду граждан Украины на мирную жизнь», – подчеркнула представитель МИД.
В прошлый вторник вооруженные силы Украины по приказу главнокомандующего генерал-лейтенанта Валерия Залужного применили турецкие ударные беспилотники «Байрактар» в Донбассе. В тот же день украинские силовики захватили в Донбассе село Старомарьевка.
После этого Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня, на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе, а глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации». Тем временем на Западе заявили, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». В Кремле подчеркнули, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
14 октября полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
В конце сентября в Кремле констатировали, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса.
Кадыров и Симоньян прекратили спор из-за драки в Ватутинках
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Глава Чечни Рамзан Кадыров и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прекратили спор, который возник из-за слов о выходцах с Кавказа.
Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что они с Симоньян общались один на один «спокойно и без обид о том, что правильно, а что нет». «И я, и Маргарита едины во мнении, что Кавказ - это прекрасный край, который подарил России замечательных людей: героев, артистов, художников, писателей, ученых...», – написал глава республики.
Кадыров подчеркнул недопустимость нападок и угроз в адрес Симоньян, которые допускались в ее аккаунтах в ходе спора.
Также он высказал мнение, что будь обе стороны конфликта в Новой Москве, из-за которого разгорелся спор, одной национальности, никто и не придал бы этому значения.
Симоньян поблагодарила Кадырова за такую позицию и «напомнила, что настоящие мужчины на Кавказе всегда отличались высшей степенью благородства, великодушия, достоинства». «Так давайте сохраним все те качества, которые передавались нашими предками из поколения в поколение», – напиасала она.
Ранее Симоньян прокомментировала в Telegram-канале случай в Новой Москве, где четыре человека напали на мужчину с маленьким ребенком. Она написала, что «все эти «приезжие» и «лица кавказской национальности» допрыгаются», до того, что «в стране опять введут строгач с пропиской, с регистрацией, с проверками этой регистрации на каждой станции метро». Кадыров в своем Telegram-канале написал, что уже устал от обвинений, звучащих в адрес кавказцев по любому поводу.
Сообщалось, что конфликт, в ходе которого мужчина был избит на глазах у ребенка, случился у магазина в Новых Ватутинках. Пострадавший вместе с товарищем встретили четырех незнакомцев, после первой стычки парни догнали мужчину с ребенком на улице и избили.
6 ноября стало известно о задержании четвертого подозреваемого, трое из задержанных вину не признают, выдвинув версию о самообороне. Видео с дракой позже попало в сеть. После инцидента полиция начала проверку и рейды.
Трое задержанных являются гражданами России, а четвертый – уроженец ближнего зарубежья.
Сотрудники магазина сообщали, что двое нападавших были с ножами. Сначала было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, но позже глава СК Александр Бастрыкин потребовал переквалифицировать его в дело о покушении на убийство, а о ходе расследования доложить.
Партнеры России по «нормандскому формату» не смогли назвать цели встречи
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Участники «нормандского формата» переговоров по Донбассу не реагируют на предложение Москвы перед проведением встречи обсудить ожидаемый результат от мероприятия, итоговый документ, который может быть предложен сторонам для реализации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Постоянно говорят о том, что побуждают российскую сторону, а Москва якобы не готова. Москва каждый раз говорит: прежде чем проводить эти встречи, об этом говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров,… нужно просчитать, какой будет итог. Не с точки зрения того, будет ли он приятен кому-либо или неприятен», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».
«Должен быть конкретный результат. Не просто собраться, посмотреть друг на друга и разойтись. Должен быть какой-то итоговый как минимум документ, который должен быть предложен сторонам для реализации. На этот вопрос нам никто не может ответить», – сказала официальный представитель МИД России в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
Накануне пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров усомнился в возможности продолжения работы «нормандского формата» по Донбассу. Так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. На последнем саммите в «нормандском формате» в Париже 9 декабря 2019 года стороны решили, что в украинское законодательство нужно интегрировать «формулу Штайнмайера» – договоренности, определяющие порядок предоставления Донбассу особого статуса на постоянной основе.
Накануне Москва обвинила Киев в нарушении Минских договоренностей, а Париж и Берлин – в игнорировании разнузданного поведения киевского режима в связи с применением украинскими силовиками беспилотников в зоне конфликта на Донбассе.
Ранее стало известно, что США по дипломатическим каналам предупредили ЕС, Германию, Францию и Британию об угрозе эскалации конфликта в Донбассе. В прошлый вторник вооруженные силы Украины по приказу главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного применили турецкие ударные беспилотники «Байрактар» в Донбассе. В тот же день украинские силовики захватили в Донбассе село Старомарьевка.
После этого Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня, на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе, а глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации».
14 октября полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы.
В конце сентября в Кремле констатировали, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса.
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Бузова назвала сумму долга МХАТа
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МХАТ имени Горького не выплатил Ольге Бузовой зарплату за спектакль «Чудесный грузин» в размере 450 тыс. рублей, телеведущая пообещала решить этот вопрос со своим адвокатом.
В эфире канала НТВ Ольга Бузова заявила, что намерена стребовать невыплаченную ей МХАТ имени Горького зарплату за спектакль «Чудесный грузин» с помощью своего адвоката, сообщает «Пятый канал». По словам телеведущий, театр не выплатил ей 450 тыс. рублей.
«Со мной не выходят на связь. Я как человек, который соблюдает закон во всех отношениях, буду решать это обстоятельство уже со своим адвокатом», – сказала Бузова.
Ранее новый директор МХАТа Владимир Кехман объяснил увольнение Бузовой из театра, сравнив ее с артистом балета Николаем Цискаридзе по гонорарам.
В июне громкой премьерой МХАТа стало представление с участием Ольги Бузовой, которая сыграла в спектакле «Чудесный грузин», посвященном молодости Иосифа Сталина. Худрук МХАТа Эдуард Бояков признался, что театр «хайпанул» на том, что решил пригласить артистку в спектакль о Сталине. По его словам, это стало «удавшимся экспериментом», а «стоячая овация, которая была после каждого из двух спектаклей, снимает все вопросы».
20 июля пресс-атташе МХАТа Виктория Мусина-Пушкина сообщила, что Московский художественный академический театр им. Горького доволен реакцией зрителей на спектакль «Чудесный грузин» с участием певицы Ольги Бузовой, театр не планирует менять или снимать постановку под давлением критиков. Как следует из данных сайта госзакупок, МХАТ им. Горького заключил контракт с певицей Ольгой Бузовой на два показа спектакля «Чудесный грузин», где она исполнила роль певицы Бэллы Шанталь, 17 и 18 сентября. За исполнение роли певице предназначен гонорар в размере 234 тыс. рублей.
В Киеве рассказали, когда Киев перестанет быть интересен ЕС
Заинтересованность Европейского Союза в Украине исчезнет, как только страна перестанет заниматься транзитом топлива, считает украинский политический эксперт Андрей Головачев.
«Европа нами занималась лишь, когда мы были транспортером российского газа. Этот статус мы потеряем через один-полтора года, и тогда мы получим холодный душ», – приводит его слова «Главред».
По его словам, Киев «очень переоценивает свою значимость для мира и Европы». Головачев также предупредил, что и Соединенные Штаты преследуют лишь собственные интересы в отношениях с Украиной. Киев, уверен эксперт, необходим США лишь для «сдерживания России».
Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что Украину могут принять в Евросоюз и НАТО с незавершенными реформами, под гарантии и обещания завершить их.
Несовершеннолетний участник драки в Новой Москве отправлен в СИЗО
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Щербинский суд Москвы отправил под арест до 5 января несовершеннолетнего участника драки в Новых Ватутинках, он обвиняется в нападении на мужчину с ребенком.
«Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана Щербинским районным судом города Москвы в отношении Гасанова Э., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 пп. «а,в,ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Постановлением суда установлен срок содержания обвиняемого под стражей до 05.01.2022 года», – сообщили РИА «Новости» в суде.
Ранее Щербинский суд Москвы отправил под арест одного из четырех фигурантов дела о нападении на мужчину с ребенком в новой Москве.
Сообщалось, что четверо обвиняемых в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве, признают свою вину в хулиганстве, но отрицают причастность к покушению на убийство. Напавшие на мужчину назвали потерпевшего инициатором конфликта
Напомним, конфликт, в ходе которого мужчина был избит на глазах у ребенка, случился у магазина в Новых Ватутинках. Пострадавший вместе с товарищем встретили четырех незнакомцев, после первой стычки парни догнали мужчину с ребенком на улице и избили.
6 ноября стало известно о задержании четвертого подозреваемого, трое из задержанных вину не признают, выдвинув версию о самообороне. Видео с дракой позже попало в сеть. После инцидента полиция начала проверку и рейды.
Трое задержанных являются гражданами России, а четвертый – уроженец ближнего зарубежья.
Сотрудники магазина сообщали, что двое нападавших были с ножами. Сначала было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, но позже глава СК Александр Бастрыкин потребовал переквалифицировать его в дело о покушении на убийство, а о ходе расследования доложить.
Зеленский заявил о «безграничной жестокости» при освобождении Киева от фашистов
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Президент Украины Владимир Зеленский осудил руководство СССР за «неправильное», на его взгляд, освобождение Киева от нацистов в 1943 году.
Зеленский написал в Telegram, что «жизнь человека – наивысшая ценность, это аксиома, это норма для любого государства, если оно действительно государство, а не бездушная машина, для которой человек – просто горючее, ресурс, маленькое насекомое, гибели которого «могучее» государство не заметит».
«А если речь идет не об одном, а о 500 тыс. жизней? Разве может она не заметить полмиллиона человек? (...) Может. Машине безразлично. Она готова с легкостью оплатить такую страшную цену, потому что есть прихоть руководства – освободить Киев к годовщине Октябрьской революции», – добавил президент.
Он утверждает, что в советском контрнаступлении участвовали сотни тысяч местных жителей, которые «были плохо вооружены и не имели военной формы». Этих бойцов «бросили на верную смерть», якобы даже не поставив на воинский учет, чтобы скрыть истинное количество потерь.
«Освобождение Киева – это история безграничного равнодушия и жестокости «великих» руководителей и безграничного подвига великих бойцов, освободивших город от нацистов», – заключил Зеленский.
Это заявление вызвало неоднозначную реакцию в стране. Например, депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович жестко раскритиковал Зеленского в Facebook.
«Он написал «поздравление» с Днем освобождения Киева от нацистов, в котором ни словом не упомянул о зверствах нацистов в городе, зато основной акцент сделал на «бездушности» командования советских войск. Из текста создается впечатление, что для Зеленского (а точнее, для неизвестного автора сего опуса) освобождение Киева от оккупантов – это не праздник и не победа, а горе великое», – написал он.
Депутат назвал показательным процесс изменения политических взглядов Зеленского, который два года назад фотографировался на могиле своего деда-фронтовика, а теперь критикует советскую власть за освобождение Киева.
Ранее Зеленский в выступлении по случаю 77-летия освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков поблагодарил в том числе и «национально-освободительное движение», имея в виду, вероятно, УПА* (организация запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД).
Напомним, после захвата власти в 2014 году новое руководство страны стало проводить политику героизации лидеров украинских националистических движений.
«Украинская повстанческая армия*» (УПА) – это боевое крыло «Организации украинских националистов» (запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД) Степана Бандеры. Ее целью провозглашалась борьба за независимость Украины.
УПА действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.
Напавшие на мужчину в Новых Ватутинках назвали потерпевшего инициатором конфликта
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Четверо мужчин, обвиняемых в нападении на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках называют потерпевшего инициатором конфликта, сообщил адвокат одного из молодых людей Роман Масютенко.
«Они вину не признают и считают себя такими же потерпевшими. Потому что им так же наносились удары, и мы по-прежнему утверждаем, что провокатором этого конфликта явилась потерпевшая сторона», – приводит его слова РИА «Новости».
По словам адвоката, в ходе очной ставки потерпевший вел себя «агрессивно, даже приходилось успокаивать», чтобы не допустить конфликта в кабинете следователя.
Ранее сообщалось, что четверо обвиняемых в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве, признают свою вину в хулиганстве, но отрицают причастность к покушению на убийство.
Напомним, конфликт, в ходе которого мужчина был избит на глазах у ребенка, случился у магазина в Новых Ватутинках. Пострадавший вместе с товарищем встретили четырех незнакомцев, после первой стычки парни догнали мужчину с ребенком на улице и избили.
6 ноября стало известно о задержании четвертого подозреваемого, трое из задержанных вину не признают, выдвинув версию о самообороне. Видео с дракой позже попало в сеть. После инцидента полиция начала проверку и рейды.
Трое задержанных являются гражданами России, а четвертый – уроженец ближнего зарубежья.
Сотрудники магазина сообщали, что двое нападавших были с ножами. Сначала было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, но позже глава СК Александр Бастрыкин потребовал переквалифицировать его в дело о покушении на убийство, а о ходе расследования доложить.
В Раде предсказали уничтожение Украины в случае агрессии Киева в Донбассе
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Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Олег Волошин предупредил, что попытка Киева развязать большую войну на юго-востоке Украины вызовет уничтожающий удар по Украине со стороны России.
Волошин выразил уверенность, что попытка Киева развязать большую войну на юго-востоке Украины не останется без внимания России, которая, вероятно, пойдет на ответные меры. «Потому что большая война – это крах, и это понимание сегодня есть. <…> Попытка масштабного наступления на Донбассе. Она точно так же вызовет уничтожающий удар по Украине», – заявил Волошин в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Парламентарий также предположил, что Москва дала понять Западу о готовности пойти до конца, если «ставки будут высоки». «Если вы попытаетесь тихой сапой разместить американских морпехов под Харьковом, то прежде чем появятся морпехи, вы сами реально натолкнетесь на угрозу ядерной войны, мы сначала просто возьмем эту территорию, вам негде будет размещаться, и вам нам еще спасибо скажете, потому что мы с вами хотя бы в прямое военное столкновение не вступим», – предположил Волошин позицию России.
Накануне Москва обвинила Киев в нарушении Минских договоренностей, а Париж и Берлин – в игнорировании разнузданного поведения киевского режима в связи с применением украинскими силовиками беспилотников в зоне конфликта на Донбассе.
Ранее стало известно, что США по дипломатическим каналам предупредили ЕС, Германию, Францию и Британию об угрозе эскалации конфликта в Донбассе. В прошлый вторник вооруженные силы Украины по приказу главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного применили турецкие ударные беспилотники «Байрактар» в Донбассе. В тот же день украинские силовики захватили в Донбассе село Старомарьевка.
После этого Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня, на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе, а глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации».
14 октября полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы.
В конце сентября в Кремле констатировали, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса.
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США решили установить правила конкуренции с Китаем
США хотят установить правила эффективной конкуренции с Китаем, в условиях которой американские интересы в мире будут обеспечены, заявил в интервью телеканалу CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Правильным будет думать о том, чтобы установить нормы эффективной конкуренции, в условиях которой США станут защищать свои ценности и продвигать собственные интересы, причем не только в Индо-Тихоокеанском регионе, но и во всем мире», – приводит его слова ТАСС.
По его словам, «задача американской политики на китайском направлении заключается в том, чтобы создать условия, при которых двум крупным державам пришлось бы действовать в рамках международной системы в обозримом будущем. «Мы хотим [установления] правил такого сосуществования в международной системе, что было бы благоприятно для ценностей и интересов США», – добавил Салливан.
Ранее сообщалось, что Китай выражает протест США за раздувание «китайской угрозы» и необоснованную критику о наращивании ядерной мощи.
Назван срок рассмотрения заявки Киева на сертификацию «Северного потока – 2»
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Компания «Оператор ГТС Украины» ожидает, что регулятор ФРГ примет решение относительно участия компании в сертификации оператора газопровода «Северный поток – 2» до 14 ноября, сообщил глава украинской компании Сергей Макогон.
«Решение ожидается на следующей неделе», – написал Макогон в комментарии к публикации на своей странице в соцсети Facebook.
Напомним, 20 октября «Оператор ГТС Украины» подал заявку на участие в сертификации оператора газопровода «Северный поток – 2». Кроме того, 18 октября заявку на сертификацию оператора «Северного потока – 2» подала компания «Нафтогаз Украины». Также Киев обвинил Берлин в нарушении соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за отсутствия консультаций на этапе обсуждения проекта строительства газопровода.
В июле вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина озвучила, на каких условиях Киев мог бы согласиться на достройку газопровода «Северный поток – 2». По ее словам, «это гарантия сохранения транзита и продолжение контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта», «выполнение обязательств ЕС по интеграции рынков газа и электроэнергии в соответствии с соглашением об ассоциации с Евросоюзом», а также некие компенсации Киеву со стороны Евросоюза.
Как сообщала заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, Германия в рамках июльских договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается «использовать энергоресурсы в качестве оружия» или совершит «дальнейшие агрессивные акты» против Украины.
Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готова поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России. В Госдепартаменте США признали, что при выработке соглашения с Германией относительно реализации проекта газопровода тесно консультировались с Украиной и Польшей.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Он подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема». Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
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Нуланд получила в Москве задание для улучшения отношений с Россией
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Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд покинула территорию России с «конкретным заданием», для улучшения двусторонних отношений Соединенные Штаты должны предпринять ряд практических шагов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Это не шанс, это конкретное задание, с которым госпожа Нуланд покинула территорию Российской Федерации. <...> Если они хотят двигаться дальше, в какое-либо будущее двусторонних отношений, нормальных, в том числе и по этой линии, они должны предпринять ряд практических шагов. Для разблокирования той ситуации, которую сами завели в тупик», – приводит РИА «Новости» ответ Захаровой на вопрос о том, есть ли шанс, что удастся разрешить кризис с визами и разобраться в других проблемах с Вашингтоном.
Ранее Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
В минувшую субботу Захарова сообщила, что Москва и Вашингтон ведут диалог по стратегической стабильности, несмотря на наличие больших разногласий, работа идет. В прошлый вторник российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва и Вашингтон после саммита в Женеве сумели установить устойчивый диалог по линии СБ и МИД. В конце октября Антонов отмечал, что диалог с США по стратегической стабильности развивается в правильном направлении, носит профессиональный и предметный характер.
Шойгу рассказал о наблюдении за кораблями США в Черном море
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Российские военные следят за военными кораблями США в Черном море и не должны допускать провокаций с их стороны, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Ну, вы знаете, конечно, мы понимаем: когда в Черное море заходит корабль нерегиональной державы, когда мы понимаем, что на его борту оружие высокоточное большой дальности, когда мы понимаем, что это оружие на нем, то есть он идет не в туристическую прогулку, естественно, мы наблюдаем за ним, мы сопровождаем его и понимаем, что в любое время, в любой момент возможны любые провокации, как это было не так давно с британским судном, и, конечно, мы не должны допускать таких вещей», – прокомментировал он присутствие кораблей США в акватории моря, приводит его слова РИА «Новости».
По его словам, «это такая, знаете, почти постоянная попытка проверить нас, проверить, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по Черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны».
«Дальше у них, я так понимаю, предстоят учения, учения с нашими соседями, учения с грузинским флотом и учения с украинским флотом. Ну, мы тоже проводим учения и будем проводить», – добавил министр.
Ранее силы и средства Черноморского флота России приступили к контролю за действиями штабного корабля Mount Whitney («Маунт Уитни») ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о неспокойной обстановке в Черном море и добавил, что севастопольцы внимательно следят за политическими новостями.
В США заявили о поисках способов снизить цены на нефть после отказа ОПЕК нарастить поставки
Страны ОПЕК проигнорировали призывы США к наращиванию поставок, вынудив американского президента Джо Байдена искать альтернативные средства снижения цен на топливо, включая товарные интервенции, сказала министра энергетики Дженнифер Грэнхолм.
«ОПЕК, к сожалению, контролирует повестку в отношении цен на нефть... Он (Байден) может призвать их к увеличению поставок, и они на прошедшей неделе предпочли этого не делать. Президент изучает все возможности, которые есть в его распоряжении», – сказала она в эфире телекомпании CNN, передает РИА «Новости».
Министр допустила возможности использования для стабилизации внутренних цен на топливо товарных интервенций за счет стратегического резерва нефти.
В четверг ОПЕК+ решил не отходить от прежних договоренностей, ослабив ограничения в декабре на 400 тыс. баррелей в сутки.
Задержан разбивший иллюминатор на рейсе из Стокгольма в Москву дебошир
Задержан разбивший иллюминатор дебошир на авиарейсе из Стокгольма в Москву, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.
«Один из пассажиров, будучи в состоянии алкогольного опьянения, во время рулежки начал вести себя неадекватно: кричал, пытался повредить кресло и разбил внутреннее пластиковое стекло иллюминатора, повредив себе руку. Сотрудники транспортной полиции доставили правонарушителя в дежурную часть линейного управления», – приводит текст сообщения ТАСС.
Дебоширом оказался житель Белгорода 1980 года рождения. Мужчине, порезавшему пальцы, оказали медицинскую помощь, он был отправлен на медосвидетельствование. Сотрудниками полиции в отношении него составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).
Напомним, в минувшую субботу сотрудники Росгвардии задержали закрывшегося в купе пассажира поезда Москва – Адлер, который ранил из оружия полицейского, пытавшегося уговорить мужчину открыть дверь.