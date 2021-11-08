Москва осудила покушение на иракского премьера

Российская сторона осуждает покушение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Каземи, эта акция ставила своей целью подрыв безопасности и стабильности в Ираке, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Решительно осуждаем эту дерзкую террористическую вылазку, направленную на подрыв безопасности и стабильности в дружественном Ираке», – говорится в комментарии Захаровой на сайте ведомства.

Также Москва подтвердила готовность укреплять взаимодействие с Багдадом в борьбе с терроризмом во всех его формах.

«В это непростое для Ирака время призываем ведущие политические силы этой страны к проявлению сдержанности и поиску взаимоприемлемых решений обострившихся после состоявшихся 10 октября выборов внутриполитических проблем», – добавила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что российская сторона рассчитывает на скорейшее формирование нового правительства страны, опирающегося на поддержку всех основных политических партий и этноконфессиональных групп Ирака.

Напомним, в воскресенье резиденция премьера Ирака, расположенная в хорошо укрепленной «зеленой зоне» Багдада, где находятся иностранные посольства и госучреждения, подверглась атаке заминированного беспилотника. Политик заявил, что не пострадал.

МВД Ирака назвало попытку покушения на премьер-министра республики Мустафу аль-Каземи терактом. Соединенные Штаты осудили атаку на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи и предложили помощь в расследовании покушения на политика.