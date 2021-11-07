В Ираке назвали покушение на премьера терактом

Мусульманки призвали не наказывать модель за видео в легинсах возле мечети

Молодежь нужно не наказывать за такие видео, а учить уважительно относиться к истории и к духовности, заявила председатель Союза мусульманских женщин России Наиля Зиганшина.

OnlyFans-модель Дарья Пепеляева выложила в TikTok ролик из Казани, где позирует в легинсах у мечети Кул-Шариф. Казанцы призвали жестоко наказать девушку за видео.

«Наказывать пока не надо, но просвещать обязательно нужно. Учить молодежь, как с уважением относиться к духовности, к своей истории. Эту работу надо вести обязательно и СМИ, и организациям общественным, молодежным. Чтобы до наказания дело не дошло, надо усиленно заниматься этим вопросом и воспитывать», – приводит «Говорит Москва» слова председателя Союза мусульманских женщин России Наили Зиганшиной.

При этом, она заявила, что понимает призывы казанцев наказать девушку, чтобы такие ситуации больше не повторялись. Зиганшина подчеркнула: осуждение подобных поступков со стороны общества приветствуется. По ее словам, это говорит о правильном воспитании людей.

«Каждый раз, когда на фоне мечетей, синагог, церквей появляется неадекватное поведение молодежи, всегда народ возмущается, потому что знает, что это святыня и никаких провокационных действий рядом со святынями не должно быть. Российский народ воспитан в духе традиций. И, конечно же, сохранение преемственности этих традиций приветствуется. Мы многонациональная страна и с уважением друг к другу относимся».

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала модель, сделавшую фотографию в нижнем белье на фоне Исаакиевского собора, против нее возбудили уголовное дело.

Также девушку-блогера арестовали на 14 суток за откровенное фото на фоне Кремля.

В конце сентября блогера из Таджикистана Руслана Бобиева задержали из-за фото на фоне храма Василия Блаженного, в Сети призывали возбудить уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. На фото, которое блогер распространил в соцсетях, Бобиев и девушка, одетая в форменную полицейскую куртку, имитируют половой акт. Провокационный кадр он подписал: «Трудовой кодекс – не Уголовный, можно и нарушить». Позднее Бобиев извинился за свой поступок.