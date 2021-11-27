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В Германии зафиксировали два случая заражения «омикроном»
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В ФРГ подтвердили первые два случая инфицирования новым штаммом коронавируса «омикрон», сообщают СМИ со ссылкой на минздрав земли Бавария.
Оба заболевших прилетели в страну из ЮАР 24 ноября, сообщило издание Focus, передает ТАСС.
До этого в Британии заявили о двух зарегистрированных случаях заражения «омикроном».
Член консультационного совета при минздраве ЮАР профессор Ян Санне сообщал, что существующие вакцины от коронавируса эффективны против нового штамма «омикрон».
Ранее в Европе заявили о высокой степени риска нового штамма COVID-19. Глава WMA сравнил по опасности штамм COVID «Омикрон» с вирусом Эбола.
Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ.
В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и до Чехии.
Пережившие коронавирус начали сталкиваться с «ковидным туманом»
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Переболевшие коронавирусной инфекцией люди могут сталкиваться с паническими атаками и «ковидным туманом», заявил главный врач психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева («Кащенко») Георгий Костюк.
У пациентов с коронавирусом в зависимости от степени тяжести могут возникать серьезные психические расстройства на фоне инфекционного процесса, заявил Костюк в интервью РБК.
При этом большее число переболевших на этапе выздоровления могут столкнуться с «мягким когнитивным снижением», добавил эксперт.
«Это состояние, когда невозможно сосредоточиться, не дается умственная работа, невозможно собраться с мыслями, привычные автоматизированные действия деавтоматизируются. То, что наши пациенты называют «ковидным туманом», – пояснил врач.
У многих больных после инфекции иногда возникали приступы учащенного сердцебиения, это также может стать триггером для формирования панических атак.
«И число людей с паническими атаками, или иначе, с пароксизмами тревоги, с бессонницами тоже увеличилось. Но это обратимые расстройства, если люди все-таки прибегают к медицинской помощи, то с этим можно справиться довольно быстро», – сказал он.
Ранее доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов рассказывал о том, как убедиться, что в отсутствии в организме человека частиц вируса после перенесенного COVID-19.
Участница «Битвы экстрасенсов» предсказала сроки окончания пандемии COVID-19
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Участница популярного шоу «Битва экстрасенсов» ведьма Ольга Якубович обозначила сроки окончания пандемии COVID-19, изучив предсказания и карты.
Якубович верит: «в каждом из нас живет добро, которое способно растопить все проблемы на пути». По ее словам, именно эти силы помогут победить пандемию. «Наша жизнь уже никогда не станет, как прежде. Даже менталитет людей меняется: мы никогда так долго не носили маски и не жили в условиях, когда все закрывается. Последствия пандемии будут продолжаться еще 5-7 лет. Оклемаемся от этого мы лет через 10. Нам нужно привыкать к тому, что есть и подстраиваться под это. Искать лучшие стороны, не впадать в депрессию, не поддаваться панике, сохранять спокойствие», – передает «СтарХит» мнение ведьмы.
Кроме того, участница нового сезона заглянула в будущее и сообщила, в следующем году наша жизнь сильно не поменяется. «Так, 2022 будет сложный. Он будет такого же типа, как и предыдущие два. Вирус никуда не денется. Начнутся споры между людьми относительно вакцин, будет прыгать курс валюты. Нас не закроют как в прошлом году, но ощущение опасности, угрозы и высокая смертность сохранятся», – добавила Якубович.
Также Ольга призналась, что последние несколько месяцев рассуждала о появлении пандемии: «почему она появилась сейчас, кто послал ее человечеству, почему мы переживаем это время?» Представительница магии пришла к выводу, что «это высшая сила намекает нам: мы уничтожаем планету». «Человек – самое чудовищное существо, которое воплощено здесь. Поэтому мы заслужили то, что получили. Все по справедливости, ведь ничто не может нарушить равновесия», – резюмирует Якубович.
Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов не исключил «самоудушения» COVID-19. «Испанка» три года заражала жителей всего мира, а затем исчезла. При этом какого-то эффективного против нее средства создано не было, болезнь сама пришла и ушла», рассказал ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины.
Глава WMA сравнил по опасности штамм COVID «Омикрон» с вирусом Эбола
Новый штамм коронавируса «Омикрон» по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола, и стать таким же заразным как «дельта», заявил председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери.
«Больше всего я опасаюсь, что этот штамм может стать таким же заразным, как «дельта», и таким же опасным, как Эбола», – рассказал Монтгомери в интервью медиагруппе Funke, передает РИА «Новости».
По его словам, насколько опасен новый штамм, точных данных пока нет, но, судя по всему, он очень быстро распространяется, в самом начале мир пандемии мир недооценил ее масштабы.
«Я тоже тогда думал, что это разновидность гриппа. Затем мы решили, что сможем добиться коллективного иммунитета, но потом появился «дельта», крайне заразный штамм», – заявил глава WMA. Он не исключил, что повторную вакцинацию, вероятно, потребуется проводить ежегодно.
Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «Омикрон». ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил мнение, что пандемия нового коронавируса не закончится, если вакцинация не станет глобальной.
Новый штамм COVID-19 «Омикрон» добрался до Германии и Чехии
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У жителя Германии, который вернулся из поездки в ЮАР выявлен, предположительно, новый штамм коронавируса «Омикрон», сообщил министр ФРГ по соцвопросам земли Гессен Кай Клозе. Также новый штамм, возможно, выявили у жительницы Чехии, которая вернулась из Египта, сообщил представитель министерства здравоохранения республики Даниэл Кэппл.
Клозе сообщил, что «инфицированный изолирован». При этом, по его словам, итоговые результаты анализов еще не получены, передает «Московский Комсомолец».
Кэппл сообщил, что «у вернувшейся в республику (из Египта жительницы Чехии) возникло обоснованное подозрение на заражение штаммом «Омикрон», передает ТАСС.
Информация об этом будет подтверждена или опровергнута в ближайшее время, когда будут готовы окончательные результаты ее анализов.
Местные СМИ выяснили, что речь идет о жительнице города Либерец на севере Чехии. Она находилась в Египте по турпутевке.
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Ранее в Европе заявили о высокой степени риска нового штамма COVID-19. Глава WMA сравнил по опасности штамм COVID «Омикрон» с вирусом Эбола.
Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ.
Президент США Джо Байден выразил мнение, что пандемия нового коронавируса не закончится, если вакцинация не станет глобальной.
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В штате Нью-Йорк объявили чрезвычайное положение из-за роста числа заражений COVID-19
На фоне роста числа заражений коронавирусом губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила о введении чрезвычайного положения в штате до 15 января.
В указе губернатора говорится, что в Нью-Йорке наблюдается «распространение COVID-19 со скоростью, невиданной в штате с апреля 2020 года», передает РИА «Новости».
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Она объявила о неотложных мерах по увеличению вместительности больниц и решению проблемы нехватки кадров в преддверии возможного роста числа случаев COVID-19 предстоящей зимой. Департаменту здравоохранения будет разрешено «ограничивать оказание несерьезных и несрочных процедур в больницах» для сохранения доступа к важнейшим медицинским услугам.
Новый порядок начнет действовать с 3 декабря. Указ также позволит штату Нью-Йорк быстрее приобретать любые критически важные материалы для борьбы с пандемией.
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Напомним, Нью-Йорк весной 2020 года оказался в центре эпидемии коронавируса в США. В худшие дни в штате умирали более 700 человек в сутки, в больницы попадали более 3 тыс. пациентов.
Ранее стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Штамм назвали «Омикрон». ВОЗ классифицировала его как «вызывающий беспокойство». США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки.
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В КПРФ предложили ввести календарь обязательных прививок от COVID-19
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«Эпидемии у нас уже случались. Например, во время Гражданской войны. Ленин тогда взял да и выпустил декрет, принял жесткое решение об обязательных прививках», – заявил газете ВЗГЛЯД первый зампред ЦК КПРФ Леонид Калашников.
«Мы прекрасно понимаем, что без прививок общество вымерло бы от различных заболеваний, но нужно быть честным с обществом, – указал первый зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Леонид Калашников. – В документах Всемирной организации здравоохранения есть четкое определение, что такое пандемия. Там указана и пропорция: когда столько-то человек на столько-то тысяч умирают, тогда вводится карантин разной степени».
При этом каждое государство имеет свои собственные, национальные критерии по этому поводу, оговорился Калашников. «Если государство считает, что уровень смертности уже слишком высок, что уровень ущерба для страны уже неприемлем, тогда и вводится обязательная вакцинация», – говорит зампред ЦК КПРФ.
Он считает, что подобные решения подробно объяснять обществу. А для решения проблемы вакцинации «было бы честнее ввести официальный календарь обязательных прививок от COVID-19, как это, например, действует для детей от оспы».
«Эпидемии у нас уже случались. Например, во время Гражданской войны. Ленин тогда взял да и выпустил декрет, принял жесткое решение об обязательных прививках. Потому что он понимал всю серьезность положения», – заключил зампред ЦК КПРФ.
Напомним, в апреле 1919 года, на фоне эпидемии оспы, председатель Совета народных комиссаров Владимир Ленин издал декрет «об обязательном оспопрививании», а в июле 1921 года подписал постановление Совнаркома о мероприятиях против холерной эпидемии, один из пунктов которого гласил: «Воспретить без предварительной противохолерной прививки посадку пассажиров на железнодорожных путях и водных путях (кроме пригородного сообщения) – в районах и губерниях, охваченных эпидемией, а также пассажиров, едущих туда».
Согласно данным оперштаба на 26 ноября, уровень коллективного иммунитета в России составляет 51,8 процента. Неделей ранее, 19 ноября, этот показатель был равен 50,2 процента. Как заявила
вице-премьер Татьяна Голикова, коллективный иммунитет к COVID-19 выше 70 процентов отмечен только в шести регионах России: в Севастополе, на Чукотке, в Тыве, Подмосковье, Москве, Карелии. По ее мнению, в России нужно достичь коллективного иммунитета к коронавирусу в 80 процентов.
Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, правительство направило в Госдуму законопроекты о QR-кодах. Они предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте – для междугородных и международных перевозок. Рассмотрение проектов планируется на 16 декабря.
Данный законопроект уже готовы поддержать в партии «Единая Россия», его также одобрили парламенты Ростовской, Оренбургской, Новосибирской, Нижегородской, Брянской, Омской, Магаданской, Московской, Челябинской, Волгоградской, Калининградской, Псковской областей, Северной Осетии, Приморского, Пермского и Хабаровского краев, Коми, Татарии, Чувашии, Удмуртии.
Россиян предупредили об усложнении транзита через ЕС из-за нового штамма
Россиянам, прибывающим из ЮАР в Голландию на стыковочные рейсы, придется сдавать тест на COVID, без отрицательных результатов которого не пустят на транзитные рейсы, заявило посольство России в Нидерландах.
«Обращаем ваше внимание на то, что в связи с выявлением в ЮАР нового штамма коронавирусной инфекции «B.1.1.529 прибывающие из этой страны в Нидерланды пассажиры (в том числе следующие транзитом в третьи государства) в обязательном порядке проходят в зоне изоляции аэропорта Схипхол тестирование на COVID-19 по методу ПЦР», – говорится в сообщении российского посольства в Голландии в Facebook.
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Уточняется, что до получения отрицательных результатов тестирования продолжение поездки и посадка на стыковочные рейсы невозможны.
«Настоятельно рекомендовали бы учитывать вышеобозначенные обстоятельства при планировании ваших поездок, а также, по возможности, выбирать альтернативные маршруты при следовании из ЮАР в Россию», – предложили в дипмиссии.
Ранее положительный результат теста на коронавирус по прибытию в Нидерланды получили не менее 15 пассажиров рейса из ЮАР, сообщила Служба здравоохранения муниципалитета Кеннемерланд, к которой относится населенный пункт Схипхол, где располагается аэропорт.
Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «Омикрон». ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил мнение, что пандемия нового коронавируса не закончится, если вакцинация не станет глобальной.
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Коронавирус выявили у прилетевших в Нидерланды пассажиров рейса из ЮАР
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Положительный результат теста на коронавирус по прибытию в Нидерланды получили не менее 15 пассажиров рейса из ЮАР, сообщила Служба здравоохранения муниципалитета Кеннемерланд, к которой относится населенный пункт Схипхол, где располагается аэропорт.
На борту находилось более 600 пассажиров, все они были вынуждены сдать тест по прилету в Нидерланды. Согласно службе здравоохранения муниципалитета Кеннемерланд, к настоящему моменту получены результаты 110 тестов, 15 из них – положительные. На основе данного соотношения специалисты ожидают около 85 положительные результатов на весь прибывший рейс. О каком варианте коронавируса идет речь, не уточняется, передает ТАСС.
В пятницу Нидерланды приостановили авиасообщение со странами юга Африки на фоне выявления в регионе нового штамма коронавируса. В тот же день прибывшим из ЮАР пассажирам запретили покидать голландский аэропорт Схипхол в связи с необходимостью сдать тест на коронавирус. Также государства юга Африки включены в список стран, поездки в которые сопряжены с крайне высоким риском. Это, в числе прочего, предусматривает обязательную самоизоляцию после их посещения.
Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «Омикрон». ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил мнение, что пандемия нового коронавируса не закончится, если вакцинация не станет глобальной.
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Профессор из ЮАР заявил об эффективности вакцин против нового штамма «омикрон»
Существующие вакцины от коронавируса эффективны против нового штамма «омикрон», заявил член консультационного совета при минздраве ЮАР профессор Ян Санне.
«Имеющиеся данные показывают эффективность существующих вакцин в борьбе с омикрон-штаммом. Сейчас среди госпитализированных в ЮАР с омикрон-штаммом коронавируса 75% не имеют прививок от COVID-19», – сказал Санне, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
По данным местной телекомпании INCA, большая часть болеющих коронавирусом в стране – молодые люди до 35, 62% из них не были вакцинированы.
Всего на данный момент в ЮАР порядка 150 человек, зараженных «омикроном».
Ранее в Европе заявили о высокой степени риска нового штамма COVID-19. Глава WMA сравнил по опасности штамм COVID «Омикрон» с вирусом Эбола.
Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ.
В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и до Чехии.
Заболевший коронавирусом россиянин умер в Турции
Российский турист, пролежавший в турецкой больнице больше полутора месяцев, скончался, сообщило генеральное консульство России в Анталье.
«К сожалению, он умер», – цитирует сообщение дипмиссии РИА «Новости».
Ранее там отмечали, что финансовый лимит россиянина был исчерпан, и прорабатывался вопрос о его эвакуации на родину.
СМИ сообщали, что житель Башкирии в ходе отпуска в Турции заболел коронавирусом, у него зарегистрировали серьезное поражение легких. Его вводили в искусственную кому.
Байден назвал условие завершения пандемии нового коронавируса
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил мнение, что пандемия нового коронавируса не закончится, если вакцинация не станет глобальной. Он также призвал страны отказаться от прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID.
«Новости о новом варианте (коронавируса) должны дать понять яснее, чем когда-либо ранее, что пандемия не закончится, пока вакцинация не будет глобальной», – приводит РИА «Новости» выдержку из заявления Байдена, распространенного пресс-службой Белого дома.
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
Президент Соединенных Штатов призвал страны отказаться от прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID. «Я призываю страны, собирающиеся на следующей неделе на министерское совещание Всемирной торговой организации, ответить на клич США по отказу от защиты интеллектуальной собственности на вакцины против COVID, чтобы они могли производиться во всем мире. Я поддержал эту позицию в апреле; сегодняшняя новость подтверждает важность быстрого продвижения вперед», – заявил Байден.
Он также подтвердил, что Соединенные Штаты с 29 ноября ограничит авиасообщение с восемью странами Африки, в том числе с ЮАР, в связи с распространением нового штамма коронавируса. «В качестве меры предосторожности и до получения дополнительной информации я приказываю ввести дополнительные ограничения на авиаперелеты из ЮАР и семи других стран. Эти новые ограничения вступят в силу с 29 ноября», – говорится в письменном заявлении Байдена. Новые ограничения затронут ЮАР, Ботсвану, Зимбабве, Намибию, Лесото, Эсватини, Мозамбик и Малави.
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Ранее США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки из-за штамма «Омикрон».
Накануне стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, где успели заразиться 22 человека.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали буквой Омикрон. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
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Пушков указал на опасения властей Бельгии о появлении COVID-21
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Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21, сообщил российский сенатор Алексей Пушков.
«Бельгийский премьер заявил, что новая африканская мутация COVID-19 под названием «Nu» настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. При этом никто не знает, он пугает или это правда, и тогда весь Пфайзер с Модерной – коту под хвост. При этом в Южной Африке успокаивают: до сих пор новый мутант привел лишь к умеренным заболеваниям. Тем временем многие европейские страны ужесточают ограничения», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
В пятницу заместитель премьер-министра Бельгии, министр социальных дел и здравоохранения страны Франк Ванденбрук сообщил, что в королевстве зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса B.1.1.529. По словам чиновника, вирус был обнаружен у прибывшего из-за границы человека, передает ТАСС.
«Это человек, вернувшийся из-за границы, он не был вакцинирован и 22 ноября прошел тест, который дал положительный результат на [новый] штамм», – заявил министр в интервью местному телеканалу LN24. Как подчеркнул Ванденбрук, у него пока нет медицинских подтверждений того, что новый вариант коронавиурса опаснее штамма «дельта».
В субботу коронавирус выявили у прилетевших в Нидерланды пассажиров рейса из ЮАР.
Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также Турция и ОАЭ.
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В США назвали срок появления вакцин от нового штамма коронавируса
Бывший советник рабочей группы при администрации США по борьбе с пандемией Энди Славитт выразил мнение, что разработка вакцин от нового штамма коронавируса В.1.1.529 «Омикрон» займет 100 дней, препараты станут доступны для всего мира к лету 2022 года.
«И Pfizer, и Moderna считают, что разработка вакцин для нового варианта займет 100 дней. Производство, одобрение и распространение занимают время, но мы становимся все более эффективными. Если начнем в первых числах декабря, то новые вакцины будут доступны для всего мира к лету», – приводит мнение американского чиновника ТАСС.
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
По его словам, оценка эффективности вакцин на основе мРНК займет порядка двух недель.
В четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «Омикрон». ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд в страну из ряда стран Африки запретили власти Турции и ОАЭ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил мнение, что пандемия нового коронавируса не закончится, если вакцинация не станет глобальной.
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США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки из-за штамма «Омикрон»
США ограничат въезд из восьми стран Африки в связи с распространением нового штамма коронавируса, сообщили высокопоставленные чиновники администрации Джо Байдена телеканалу CNBC. Страны ЕС договорились ограничить въезд из семи стран Африки, сообщила представитель пресс-службы ЕК Дана Спинан.
По сведениям телеканала CNBC, ограничения на въезд в США вступят в силу с 29 ноября и коснутся жителей ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика и Малави. Это решение, как отмечает телеканал, принято спустя менее чем через три недели после того, как администрация президента США Джо Байдена сняла ограничения на въезд в страну для посетителей из более чем 30 стран мира, передает РИА «Новости».
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
В свою очередь представитель пресс-службы ЕК Дана Спинан сообщила: «Государства-члены (ЕС) договорились быстро ввести ограничения на все поездки в ЕС из семи стран южноафриканского региона: Ботсваны, Эсватини, Лесото, Мозамбика, Намибии, ЮАР, Зимбабве. Важны тесты, карантин и отслеживание контактов для прибывающих пассажиров».
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали буквой Омикрон. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
-
Накануне стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, где успели заразиться 22 человека.
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В Южной Корее захотели заставить платить непривитых за лечение от коронавируса
Южнокорейское руководство изучает возможность обязать непривитых самим платить часть суммы за лечение от коронавируса, пишут СМИ со ссылкой на источники в правительстве.
Южнокорейские власти намерены повысить уровень вакцинации, сейчас он составляет 79,4% и 91,2% среди взрослого населения, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Newsis.
На фоне роста заболеваемости и числа тяжелобольных правительство решило, что существующих мер недостаточно.
«Со стороны правительства будут рассмотрены законодательный аспект и то, как это примут граждане. Когда соберем мнения, в декабре можно будет на очередной сессии парламента отредактировать содержание законопроекта о том, что правительство оплачивает лечение», – сказал собеседник агентства.
На данный момент по закону о предотвращении инфекционных заболеваний власти платят полную сумму расходов на лечение в случае коронавируса. На одного человека уходит в среднем около 10 млн вон (около 8,3 тыс. долларов).
Сейчас в Южной Корее регистрируется по 3-4 тыс. больных коронавирусом в сутки.