Грузия отказалась отпускать Саакашвили на лечение за рубеж

Бывший президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили, арестованный в Тбилиси 1 октября и проходящий процесс реабилитации после 50-дневной голодовки в военном госпитале в Гори, не будет выпущен для лечения за рубеж, заявила глава местного минздрава Екатерина Тикарадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По ее словам, бывший президент проходит курс терапии, и у грузинских врачей «есть полноценный опыт, как лечить таких пациентов».

«Совместно с экспертами нами разработан дополнительный протокол, который основан на международном опыте. Делается все необходимое для выздоровления пациента (Саакашвили). Состояние его здоровья сегодня намного улучшенное», – сказала она.

Екатерина Тикарадзе заявила, что «не видит никакой необходимости, чтобы этот пациент продолжил лечение за границей», как на этом настаивают его близкие и однопартийцы.

В свою очередь, мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что «пора свыкнуться – Саакашвили осужден по конкретным делам и ему придется сидеть в тюрьме».

Сам Саакашвили, который уже осужден на три и шесть лет лишения свободы, считает необходимым создание инициативной группы, которая будет работать над кампанией по его освобождению из заключения. При этом экс-президент призвал продолжить митинги в его поддержку.

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