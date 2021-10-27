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ВСУ оставили без тепла и света жилые дома, школу и детские сады в Горловке
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В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) более 1 тыс. абонентов Горловки лишились электроснабжения, без тепла остались 67 жилых домов, два общежития, два детских сада и школа, сообщил глава городской администрации Иван Приходько.
«В результате обстрела поселка Гольмовский (поселок на северо-востоке Горловки) повреждения с дальнейшим возгоранием получили два дома. Частично нарушено электроснабжение поселка, в результате чего более 1 тыс. абонентов остаются без электроэнергии». – приводит слова Приходько «Донецкое агентство новостей».
Мэр Горловки уточнил, что обстрелом обесточены три котельные «Донбасстеплоэнерго», в результате без тепла остаются 67 жилых домов, два общежития, два детских сада и школа. Дежурные службы ведут восстановительные работы. Кроме того, огнем украинских силовиков повреждено здание пожарной части в поселке Гольмовский.
Накануне вооруженные силы Украины по приказу главнокомандующего генерал-лейтенанта Валерия Залужного применили турецкие ударные беспилотники Bayraktar в Донбассе. В тот же день украинские силовики захватили в Донбассе село Старомарьевка. Кроме того, во вторник ВСУ повредили газопровод шахты имени Засядько в Донецке. В прошлую пятницу девять трансформаторных подстанций оказались обесточены в Донецке из-за обстрелов ВСУ.
14 октября полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении Мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также Рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности Минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
В конце сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса.
В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
Село Старомарьевка в Донбассе захватили украинские военные
Военные Украины взяли под контроль село Старомарьевка в Донбассе, информацию подтвердили в минобороны страны.
«Вооруженные силы Украины вернули под контроль украинского правительства село Старомарьевка в Донецкой области. Оно расположено у села Гранитное. Эту информацию сначала начали распространять так называемые военные корреспонденты боевиков и сепаратистские СМИ. Источники «Бабеля» в минобороны Украины подтвердили информацию», – сообщило издание «Бабель».
Уточняется, что военные вошли в населенный пункт вечером в понедельник.
По данным издания, в селе в 2020 году проживали 150 человек, в том числе семеро детей. Село находилось в «серой» зоне.
Между тем позже украинские военные опровергли информацию о взятии под контроль населенного пункта.
«Сегодня в социальных сетях распространилась информация о якобы захвате украинскими военнослужащими межпозиционного пространства на временно оккупированных территориях Донецкой области, что неподалеку от населенного пункта Гранитное. Командование Объединенных сил заявляет, что эта информация ложна. Это очередная попытка …дискредитировать и обвинить Украину в нарушении линии разграничения», – говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook. Там уточнили, что позиции украинских военных остаются прежними.
Ранее сообщалось, что окраина Донецка подверглась обстрелу со стороны украинских силовиков, в результате чего пострадали дома, а на заводе алюминиевых профилей начался пожар.
В Раде призвали украинцев готовиться к холоду из-за отсутствия топлива
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Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива призвал украинцев готовиться к холоду из-за отсутствия топлива.
«Остановила работу Славянская ТЭС из-за отсутствия топлива. Оба блока станции полностью выключены. И это только начало той надвигающейся катастрофы, с которой столкнулась Украина. Холод, голод, болезни, смерть…» – написал Кива на своей странице в соцсети Facebook.
В прошлую субботу депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода.
Ранее на Украине заявили об энергетической катастрофе. В середине октября экс-руководитель Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что власти Украины допустили серьезную ошибку, не купив газ весной по низким ценам. В свою очередь экс-премьер Украины Арсений Яценюк обвинил Киев в несвоевременной покупке газа, которая обернется миллиардными убытками. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией, а также разбирала, что стало причиной газового кризиса на Украине.
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Украина после остановки заводов начала закупать кислород в Польше
Украина начала закупать медицинский кислород в Польше, так как ранее два крупнейших завода по его производству были остановлены, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
«Да, с учетом того, что он (завод, который производил кислород и остановился) на западе Украины, связались с Польшей – это быстрее, чем везти кислород из Донецкой, Луганской или Запорожской областей», – заявил Ляшко в интервью интернет-изданию «Украинская правда».
Он отметил, что министерство инфраструктуры быстро выдало все необходимые разрешения, и дистрибьютор, поставляющий этот кислород, привез пару машин из Польши и развез по больницам.
Ранее стало известно, что два крупнейших завода Украины, производящих медицинский кислород, остановили работу для проведения регламентных работ во время вспышки коронавируса.
Украина перешла из «зеленой» зоны в «желтую» из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. С 15 октября Херсонская область попала в «красную зону».
В «красной» зоне запрещена работа развлекательных заведений, спортзалов и ресторанов, а другие места работают лишь при условии 100% вакцинации.
Украина подтвердила отказ признавать российский препарат «Спутник V», поэтому привитым этой вакциной придется соблюдать десятидневный карантин или сдавать тест на коронавирус после пересечения границы.
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Глава Крыма заявил о наглом рейдерском захвате скифского золота
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Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что решение суда в Амстердаме по коллекции крымских музеев является несправедливым и возмутительным, по сути прикрывающим рейдерский захват.
«Возмутительное, несправедливое и неправовое решение, хотя и ожидаемое, учитывая предвзятость европейских судов и их враждебное отношение к России и Крыму. По сути это фиговый листок, прикрывающий наглый рейдерский захват», – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он также подчеркнул, что «скифское золото найдено в крымской земле, где оно пролежало многие сотни лет, эти ценности являются неотъемлемой частью исторического и культурного наследия Крыма, достоянием всех крымчан, они должны быть возвращены в фонды крымских музеев. Этого требуют и право, и справедливость».
Напомним, голландский суд счел коллекцию «Скифское золото» украинской собственностью и постановил передать Украине.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать решение голландского суда, при этом он отметил, что тема важна для администрации президента. В Крыму решение суда Амстердама о передаче скифского золота Украине назвали проявлением двойных стандартов.
Президент Украины Владимир Зеленский после решения голландского суда о передаче коллекции скифского золота Украине заявил, что Киев всегда возвращает свое, «сначала вернем скифское золото, а потом и Крым».
Ранее директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина заявила, что крымские музейщики надеются на справедливое решение суда Амстердама и возвращение коллекции скифского золота обратно в этом году.
Коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам в феврале 2014 года, до воссоединения Крыма с Россией. После этого российская и украинская стороны начали спор о принадлежности артефактов. В 2016 году Окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.
В сентябре Крым предоставил суду неоспоримые доказательства по скифскому золоту.
Апелляционный суд Амстердама признал скифское золото наследием Украины
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Амстердамский апелляционный суд счел музейную коллекцию «Скифское золото» украинской собственностью и постановил передать Украине.
«Хотя объекты происходят из Крыма, ... они часть наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году», – заявила председательствующая судья, сообщает РИА «Новости».
Суд постановил, что музей Алларда Пирсона в Амстердаме должен передать коллекцию скифского золота на хранение Украине «до стабилизации ситуации в Крыму». Отмечается, что решение Апелляционного суда Амстердама может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов.
Заседание суда началось с небольшим опозданием в 11.10 местного времени (12.10 мск). На заседании, помимо представителей сторон конфликта, присутствовали порядка полутора десятка журналистов, в основном российских.
Ранее директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина заявила, что крымские музейщики надеются на справедливое решение суда Амстердама и возвращение коллекции скифского золота обратно в этом году.
Коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам в феврале 2014 года, до воссоединения Крыма с Россией. После этого российская и украинская стороны начали спор о принадлежности артефактов. В 2016 году Окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.
Напомним, в сентябре Крым предоставил суду неоспоримые доказательства по скифскому золоту.
Захарова рассказала о местах для дислокации военных НАТО на Украине
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Страны НАТО ведут активное военное освоение Украины, на территории страны развернуто не менее десяти мест дислокации военнослужащих альянса, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Нагнетание антироссийской истерии выгодно странам НАТО, которые, прикрываясь несуществующей российской угрозой, ведут активное военное освоение Украины. По различным оценкам, на территории этой страны уже насчитывается порядка десяти мест дислокации натовских военнослужащих. В Очакове и Ильичевске строятся два военных центра, которые смогут принимать стратегические бомбардировщики стран альянса. Таким образом, осуществляется последовательная милитаризация Украины и продвижение военной инфраструктуры альянса к российским границам, что не способствует ни стабильности на Украине, ни мирному урегулированию конфликта в Донбассе», – приводятся ее слова в телеграм-канале внешнеполитического ведомства.
Захарова отметила, что некоторые заявления украинских политиков и чиновников не могут не вызывать беспокойство. «Речь идет об агрессивных высказываниях в СМИ с угрозами нанесения ракетного удара по России и начала полномасштабных боевых действий. Сомневаемся, что украинские представители осмелятся повторить эти угрозы на площадках ООН или ОБСЕ, призванных защищать принцип неприменения силы или угрозы силой в международных отношениях», – пояснила она.
При этом, по словам дипломата, причины поведения украинских политиков объяснимы.
«Будучи не в состоянии выполнить обещания по подъему экономики, повышению уровня жизни, прекращению языковой и этнической дискриминации и мирному урегулированию конфликта в Донбассе, киевские власти пытаются переключить внимание своих граждан на другие темы, в частности на Россию. Эта тактика не нова, так делают многие страны Западной Европы и Северной Америки», – отметила Захарова.
В этой связи также вызывает вопросы поведение партнеров Москвы по «нормандскому формату» – Берлина и Парижа. «В прошлом они заявляли о своем намерении содействовать разрешению внутриукраинского конфликта, однако теперь никак не реагируют на то, что Киев открыто саботирует Минские соглашения и последовательно заводит в тупик переговоры с Донецком и Луганском в Контактной группе. А теперь докатился до того, что стал в открытую угрожать России. Призываем власти Германии и Франции, ратующие за проведение новых встреч «нормандского формата», оценить, насколько прямые угрозы украинских политиков в адрес России способствуют прогрессу на переговорах, а граждан Украины – задуматься о том, куда могут завести агрессивные милитаристские заявления киевских политиков», – заключила представитель МИД.
Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Москва воспринимает всерьез сообщения о возможных поставках Киеву Британией ракет, должны быть красные линии.
Верховный суд Украины ответил Зеленскому мемом
Верховный суд Украины, где рассматриваются иски о незаконности санкций СНБО против граждан страны, официально перешел на язык мемов* в разговоре с командой президента страны Владимира Зеленского.
«Верховный суд напоминает, что любой государственный орган или должностное лицо, публично и безосновательно критикующий судебную власть, сознательно подрывает основы государственности, нарушает принцип распределения государственной власти и раскрывает ежедневные усилия из тысяч судей для восстановления нарушенных прав и свобод человека и граждан», – говорится в Facebook Верховного суда.
Пост сопровождается картинкой c диалогом: «Кто мы? – СНБО! – Чего мы хотим? – Независимый суд! – Что мы делаем? – Нарушаем независимость судей!».
Ранее киевский политолог Михаил Погребинский сказал газете ВЗГЛЯД, что «Зеленский фантазирует об обмене, потому что убедился или приближается к убеждению, что законно не сможет выиграть суд у Медведчука».
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что допускает возможность обмена главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Медведчука «на настоящих героев и граждан Украины», но произойдет это только в том случае, если «Россия подтвердила бы, что у господина Медведчука есть русское гражданство».
Медведчук ответил, что у него «не было и нет другого гражданства, кроме украинского», а также пообещал продолжить политическую борьбу, несмотря на «преступное давление» со стороны киевских властей. В Верховной раде предположили, что главу политсовета ОПЗЖ «взяли в заложники, чтобы обменять на дешевый газ».
Зеленский пообещал после скифского золота вернуть Крым
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Президент Украины Владимир Зеленский после решения голландского суда о передаче коллекции скифского золота Украине заявил, что Киев всегда возвращает свое, «сначала вернем скифское золото, а потом и Крым».
«Долгожданная победа Украины в суде Амстердама! Скифское золото вернется на Украину. Благодарен суду за справедливое решение, а командам Минюста, МИД и Минкультуры за результат. Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем скифское золото, а затем и Крым», – написал Зеленский в Twitter.
Напомним, голландский суд счел коллекцию «Скифское золото» украинской собственностью и постановил передать Украине.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать решение голландского суда, при этом он отметил, что тема важна для администрации президента. В Крыму решение суда Амстердама о передаче скифского золота Украине назвали проявлением двойных стандартов.
Ранее директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина заявила, что крымские музейщики надеются на справедливое решение суда Амстердама и возвращение коллекции скифского золота обратно в этом году.
Коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам в феврале 2014 года, до воссоединения Крыма с Россией. После этого российская и украинская стороны начали спор о принадлежности артефактов. В 2016 году Окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.
В сентябре Крым предоставил суду неоспоримые доказательства по скифскому золоту.
ВСУ впервые применили беспилотники Bayraktar в Донбассе
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 в Донбассе, сообщили украинские СМИ со ссылкой на волонтера.
По информации местного «5 канала», ударные дроны были применены якобы «для уничтожения российской артиллерии, которая вела обстрелы вблизи поселка Гранитное Донецкой области».
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил применение ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе. Отмечается, что он управляемой бомбой уничтожил пушку противника.
«Сегодня, 26 октября 2021 года, по приказу главнокомандующего ВС Украины генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения операции Объединенных сил впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса Bayraktar», – говорится в сообщении пресс-центра генштаба в Facebook.
По данным пресс-центра, батарея гаубиц Д-30 обстреливала позиции военных в Донбассе вблизи населенного пункта Гранитное, во время чего один силовик погиб и еще один был ранен.
«Украинская сторона через СММ ОБСЕ потребовала прекратить огонь, но этого не произошло, после чего был применен Bayraktar: дрон не пересекал линию столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку, обстрелы украинских позиций прекратились», – указано в сообщении.
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В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России.
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что турецкая сторона заинтересована в производстве беспилотников Bayraktar на Украине.
В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после февральского госпереворота в Киеве. По данным ООН, жертвами конфликта стали уже более 13 тыс. человек.
Кулеба заявил об ответных шагах в случае прекращения поставок газа из России
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны сделают несколько шагов в ответ, если Россия прекратит поставлять газ на Украину. Пост опубликован в Twitter.
«Россия пока не перекрывала поставки газа в Украину. В случае, если Кремль решит это сделать и разрушит остатки репутации как поставщика энергоносителей в Европу, у нас есть ряд асимметричных ответных шагов», – говорится в публикации Кулебы.
Ранее сообщалось, что депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива обратился к жителям Украины с просьбой подготовиться к холоду из-за отсутствия топлива. Славянска ТЭС приостановила работу. Оказались выключены оба блока станции.
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что подготовка к отопительному сезону на Украине провалена, так как власти не подготовили ни запасов угля, ни запасов газа для прохождения осенне-зимнего периода.
Экс-руководитель Нафтогаза Андрей Коболев заявлял, что власти ошиблись, отказывавшись покупать газ весной по низким ценам. Экс-премьер Украины Арсений Яценюк обвинил Киев в многомиллиардных убытках из-за несвоевременной покупки газа.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбирала вопрос газового разрыва Украины с Россией, а также причины газового кризиса в соседней стране.
Украинские силовики повредили газопровод шахты имени Засядько в Донецке
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Газопровод шахты имени Засядько в Донецке перебит из-за обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили в пресс-службе минугля и энергетики Донецкой народной республики.
«Вооруженные формирования Украины перебили газопровод шахты имени Засядько. Разрывы снарядов киевских силовиков сотрудники предприятия услышали в 7.05 (совпадает с мск), к счастью, непосредственно по территории промплощадки прилетов не было, но серьезно пострадал отходящий дегазационный став, упало давление в уникальной когенерационной газовой станции шахты», – приводит сообщение РИА «Новости».
Отмечается, что на работу шахты это не повлияло, специалисты уже приступили к устранению повреждений.
Шахта имени Засядько – одно из крупнейших угледобывающих предприятий на Украине – была введена в эксплуатацию в 1958 году. С начала конфликта в Донбассе из-за обстрелов на шахте регулярно происходили отключения электричества, в результате чего проводилась эвакуация горняков.
В марте газопровод низкого давления в поселке шахты «Трудовская» на западе Донецка был поврежден гранатометным огнем со стороны украинских силовиков.
В Крыму оценили решение голландского суда о скифском золоте
Решение суда Амстердама о передаче скифского золота Украине является проявлением двойных стандартов, заявил директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
«Неожиданностью для меня это решение не стало. Тем более что один раз уже Амстердамский суд аналогичное решение принимал. Но слов для негодования и возмущения по этому поводу у меня просто нет. Это проявление просто двойных стандартов в чистом виде, пренебрежение к культурному наследию народов Крыма. Решение, несмотря на то, что оно было ожидаемо, вызывает у меня самые нехорошие чувства», – приводит его слова ТАСС.
В свою очередь сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что решение по скифскому золоту – опасный международно-правовой инцидент, золото не принадлежит Украине. Она подчеркнула, что скифское золото, вывезенное из Крыма, принадлежит народу Крыма, который является частью России.
«Это наше историческое наследие, оставленное нашими предками. И ни один суд не имеет права лишать народ своего исторического наследия. В этом я твердо уверена», – приводит ее слова РИА «Новости».
Напомним, голландский суд счел скифское золото украинской собственностью и постановил передать Украине.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать решение голландского суда, при этом он отметил, что тема важна для администрации президента.
Ранее директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина заявила, что крымские музейщики надеются на справедливое решение суда Амстердама и возвращение коллекции скифского золота обратно в этом году.
Коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам в феврале 2014 года, до воссоединения Крыма с Россией. После этого российская и украинская стороны начали спор о принадлежности артефактов. В 2016 году Окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.
В сентябре Крым предоставил суду неоспоримые доказательства по скифскому золоту.
Украина предложила России продлить контракт на транзит газа на 15 лет
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Украина предлагает продлить контракт с Россией на транзит газа до истечения срока действия соглашения в 2024 году на следующие 10–15 лет с ежегодным объемом прокачки не менее 45 млрд кубометров, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Мы настойчиво предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт – не дожидаясь 2024 года. Возможность есть. Хоть сегодня мы готовы подписать контракт [с Россией] на следующие 10–15 лет с объемами транзита не менее 45 млрд кубометров газа в год», – сказал Макогон в интервью «ТСН», отметив, что Россия на это предложение так и не ответила, передает РИА «Новости».
По его словам, гарантии предпринять меры по сохранению транзита газа через Украину после запуска «Северного потока – 2», которые дали Германия и США, носят декларативный характер и не подкреплены реальными механизмами.
«Я с вами согласен, что сейчас это больше декларация. Отсутствуют документы, фактически описывающие этот процесс. Для меня тоже сложно точно определить термин «использовать газ как оружие». По-моему, Россия уже использует газ как оружие. Потому что мы видим, что происходит с ценой на газ, поэтому многие предприятия в Европе просто останавливают свою работу и некоторые даже объявляют банкротство. Это предприятия химической промышленности, производства удобрений и т.п. Поэтому, с моей точки зрения, уже есть основания рассматривать это как использование энергетического оружия», – сказал Макогон.
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В воскресенье Нафтогаз предложил Газпрому 50%-ную скидку на транзит 55 млрд кубометров газа в год сверх объемов, оговоренных в рамках действующего контракта, что соответствуют мощности нового трубопровода «Северный поток – 2».
Ранее Зеленский признался в отсутствии ответа на завершение контракта на транзит российского газа через территорию Украины в 2024 году. Между тем вице-премьер Александр Новак назвал странными разговоры о новом контракте по транзиту российского газа через Украину, так как до завершения действующего контракта остается еще три с половиной года.
Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия в этом году уже увеличила поставки через газотранспортную систему (ГТС) Украины сверх контрактных обязательств по транзиту примерно 10%. Он также предупредил, что «там больше увеличивать [объемы прокачки газа] нельзя», «опасно увеличивать», так как «там десятилетиями не ремонтировалась ГТС, там, если давление увеличить, [труба] лопнет вообще, Европа совсем лишится этого маршрута».
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Аксенов пообещал Зеленскому вместо Крыма «дырку от бублика»
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Президент Украины Владимир Зеленский вместо Крыма может получить лишь дырку от бублика, заявил глава республики Сергей Аксенов.
«Крым российский навсегда. Наш президент здесь точку в этом вопросе поставил. Крымчане свою волю высказали на референдуме 2014 года. Так что Зеленскому, кроме дырки от бублика, ничего пообещать не можем. Крым – в России, и вопрос этот закрыт», – отметил Аксенов в Telegram.
Ранее голландский суд счел коллекцию «Скифское золото» украинской собственностью и постановил передать ее Украине.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать решение голландского суда, при этом он отметил, что тема важна для администрации президента. В Крыму решение суда Амстердама о передаче скифского золота Украине назвали проявлением двойных стандартов.
Президент Украины Владимир Зеленский после решения голландского суда о передаче коллекции скифского золота Украине заявил, что Киев всегда возвращает свое, «сначала вернем скифское золото, а потом и Крым». Аксенов считает, что решение суда в Амстердаме по коллекции крымских музеев является несправедливым и возмутительным, по сути прикрывающим рейдерский захват. Сообщалось, что кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов на решение суда Амстердама по скифскому золоту планируется подать в ближайшее время.
В Амстердаме рассказали, где будет храниться скифское золото
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Скифское золото будет находиться в музее Алларда Пирсона до окончательного решения о принадлежности экспонатов, заявил официальный представитель Университета Амстердама Яша Ланге.
«Мы будем ждать окончательного решения суда. Данное решение мы не можем назвать окончательным, потому что у сторон сохраняется возможность подачи апелляции в Верховный суд Нидерландов. Пока же мы продолжим хранить эти объекты», – приводит его слова ТАСС.
Между тем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство страны определится с местом хранения коллекции скифского золота из крымских музеев, это может быть собор Святой Софии.
«Я уверен, что мы за эти драгоценности будем бороться до конца. Храниться они будут на Украине, будем выбирать место и обсуждать с министерством культуры. Я уверен, что есть много мест на Украине, где достойно и надежно могли бы эти драгоценности храниться. Поэтому давайте дождемся решения и будем определяться», – сказал Шмыгаль на брифинге, его слова приводит РИА «Новости».
Шмыгаль считает, что артефакты можно передать на хранение в Софийский собор в Киеве.
Директор крымского Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин считает, что никаких гарантий сохранности крымской коллекции скифского золота на Украине нет.
«Мы не знаем, что там будет происходить. Опасение за будущее коллекции у нас есть», – сказал он агентству.
Напомним, голландский суд счел коллекцию «Скифское золото» украинской собственностью и постановил передать Украине.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать решение голландского суда, при этом он отметил, что тема важна для администрации президента. В Крыму решение суда Амстердама о передаче скифского золота Украине назвали проявлением двойных стандартов.
Президент Украины Владимир Зеленский после решения голландского суда о передаче коллекции скифского золота Украине заявил, что Киев всегда возвращает свое, «сначала вернем скифское золото, а потом и Крым».
Ранее директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина заявила, что крымские музейщики надеются на справедливое решение суда Амстердама и возвращение коллекции скифского золота обратно в этом году.
Коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам в феврале 2014 года, до воссоединения Крыма с Россией. После этого российская и украинская стороны начали спор о принадлежности артефактов. В 2016 году Окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.
В сентябре Крым предоставил суду неоспоримые доказательства по скифскому золоту.