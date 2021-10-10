Захарова раскритиковала невежество ведущих «Эха Москвы» после беседы о выплатах ФРГ евреям-блокадникам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала ведущую радиостанции «Эхо Москвы», которая заявила, что евреям в СССР жилось якобы очень плохо и именно поэтому правительство ФРГ решило выплатить компенсации только жителям блокадного Ленинграда еврейской национальности.

«На «Эхе Москвы» Лиза Лазерсон взялась объяснить Олегу Кашину и всему миру, почему правительство ФРГ решило выплатить компенсации только блокадникам еврейской национальности (я даже написать это не могу, честно говоря, спокойно): «Давай возьмем двух советских бабушек. Одна еврейка. Вторая нееврейка. Очевидно, у бабушки еврейки было намного больше проблем. Наверняка у нее меньше пенсия», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она указала, что после этого ведущая стала рассуждать на тему того, «что евреи-блокадники в СССР жили хуже, чем неевреи».

«Слушаю это и не верю, что на дворе 2021 (год), что мы отмечаем в эти дни юбилей нюрнбергских решений, что за послевоенные десятилетия мир придумал Всеобщую декларацию прав человека, Альянс цивилизаций и культурное разнообразие; что интернет дает возможность читать даже самые редкие книги, находить исторические документы, да и просто постоянно учиться. Получается, все это зря, если возможны подобные дикие рассуждения на массовую аудиторию?» – задалась вопросом официальный представитель российского МИД.

Она подчеркнула, что разговор завершился утверждением Лазерсон о том, что «советские евреи в огромном количестве не могли жить в Москве, а если жили, то в гетто», «на месте парка «Зарядье» был огромный еврейский райончик – еврейское гетто», «там жили еврейские купцы», «на месте «Зарядья» было огромное количество еврейских трущоб».

Захарова напомнила, что «мы призвали германских партнеров, которые осуществляли гуманитарные компенсационные выплаты, не делать различия между людьми, которые в равной степени переживали ужасы тех событий. Подчеркивали, что Берлин в знак признания своей ответственности должен найти решение на основе принципов недискриминации, справедливости и морали, без попыток прикрываться псевдоюридическими отговорками. К сожалению, нам последовательно отвечали отказом. Эта безнравственная позиция уже порождает чудовищные плоды в виде подобных «дискуссий в эфире».

Завершая сообщение, Мария Захарова поинтересовалась: «Признать свою глупость, невежество и примитив, граничащий с национализмом, ведущие «Эха Москвы» не хотят?».

Напомним, президент Владимир Путин предложил единовременно выплатить 50 тыс. рублей блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда.