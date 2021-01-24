Врач рассказала о влиянии удаленной работы на здоровье

Отсутствие физической активности во время удаленной работы может привести к панкреатиту, проблемам ЖКТ, а также к снижению иммунитета, считает врач-терапевт Людмила Лапа, гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции имени Ходановой.

Многие люди стали жаловаться на повышение веса во время удаленной работы, что связано с отсутствием физической активности, цитирует врача RT.

«Те, кто правильнее смотрит на этот вопрос, начинают заниматься физическими упражнениями, если есть соответствующий инвентарь. Они чувствуют себя лучше. А набор веса – это панкреатиты, проблемы ЖКТ, а значит, и иммунной системы. Если потом снова выходить на работу – значит, надо будет приходить в себя... Можно даже быстро заболеть, потому что состояние иммунной системы не готово к встрече с инфекциями», – отметила терапевт.

Помимо того, на здоровье также влияет место работы. Многие работают с ноутбуком в кровати и на диване, что приводит к остеохондрозу.

Также врач посоветовала обратить внимание на освещение дома.

«Я думаю, что все знают правила: нужно, чтобы освещение было с левой стороны, чтобы цифры были видны хорошо... Вот это состояние лени и напряжения сильно способствует даже психологическим травмам. Начинаются стрессы, люди, излишне перегружаясь, расстраиваются... И глаза напряжены, и мышцы, и сосуды в напряжении. Такие нагрузки плохо сказываются на здоровье», - рассказала эксперт.

Российский бизнес получил опыт по переводу сотрудников на удаленную работу и больше не хочет строго придерживаться офисного режима: 44% крупных организаций планируют сохранить для части работников дистанционный режим.