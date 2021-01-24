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Врач рассказала о влиянии удаленной работы на здоровье
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Отсутствие физической активности во время удаленной работы может привести к панкреатиту, проблемам ЖКТ, а также к снижению иммунитета, считает врач-терапевт Людмила Лапа, гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции имени Ходановой.
Многие люди стали жаловаться на повышение веса во время удаленной работы, что связано с отсутствием физической активности, цитирует врача RT.
«Те, кто правильнее смотрит на этот вопрос, начинают заниматься физическими упражнениями, если есть соответствующий инвентарь. Они чувствуют себя лучше. А набор веса – это панкреатиты, проблемы ЖКТ, а значит, и иммунной системы. Если потом снова выходить на работу – значит, надо будет приходить в себя... Можно даже быстро заболеть, потому что состояние иммунной системы не готово к встрече с инфекциями», – отметила терапевт.
Помимо того, на здоровье также влияет место работы. Многие работают с ноутбуком в кровати и на диване, что приводит к остеохондрозу.
Также врач посоветовала обратить внимание на освещение дома.
«Я думаю, что все знают правила: нужно, чтобы освещение было с левой стороны, чтобы цифры были видны хорошо... Вот это состояние лени и напряжения сильно способствует даже психологическим травмам. Начинаются стрессы, люди, излишне перегружаясь, расстраиваются... И глаза напряжены, и мышцы, и сосуды в напряжении. Такие нагрузки плохо сказываются на здоровье», - рассказала эксперт.
Российский бизнес получил опыт по переводу сотрудников на удаленную работу и больше не хочет строго придерживаться офисного режима: 44% крупных организаций планируют сохранить для части работников дистанционный режим.
МИД резко ответил посольству США на комментарий о незаконных акциях
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МИД, комментируя публикацию посольства США по незаконным акциям в России, призвало американских коллег заняться собственными проблемами и не вмешиваться во внутренние дела других государств.
Ранее американское посольство США в России на фоне сообщений о незаконных акциях, заявило, что следит за «сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах».
«Займитесь собственными проблемами и перестаньте вмешиваться во внутренние дела других государств», – говорится в сообщении, опубликованном в Facebook МИД Росии.
В ведомстве особо подчеркнули, что посольство США в Москве ничего не написало 6 января во время манифестаций в Вашингтоне и штурма Капитолия и никак не мотивировало «своих граждан к мирным протестам», не осудило убийства пяти человек в ходе беспорядков и задержание более 100 человек. В МИД добавили, что затем посол США в РФ Джон Салливан назвал произошедшее «преступным нападением».
«Вся планета видела, как ваше правительство превратило мирный протест в «немирный», когда полиция начала стрелять в демонстрантов. А затем правительство США назвало действия мирных американских протестующих «нападением на демократию». Лицемерие – инструмент американской дипломатии, который стал особенно опасным в период ковид-эпидемии», – подчеркнули в МИД России.
Ранее посольство США в Москве прокомментировало несогласованные акции в регионах России, заявив, что следит за «сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах». «США поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений», – говорится в сообщении.
На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.
Напомним, 6 января предполагаемые сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт.
МИД прокомментировал фейк Reuters о численности незаконной акции в Москве
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МИД прокомментировал публикацию Reuters, в которой говорится, что на несогласованную акцию в Москве якобы собралось «40 тыс. человек».
Ранее агентство Reuters сообщило, что, по данным его корреспондентов, в несогласованной акции в Москве якобы участвуют «по меньшей мере 40 тыс. человек».
«Антифейк. По оценкам Reuters, в субботу в центре Москвы на акцию протеста собралось не менее 40 тысяч человек. А почему сразу не 4 миллиона?» – говорится в комментарии МИД России в Facebook.
В ведомстве также напомнили об официальной цифре в 4 тыс. человек, которую привела полиция.
В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. По данным полиции в несанкционированной акции участвуют около 4 тыс. человек.
На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.
В Москве водителю машины с мигалкой выбили глаз на протестной акции
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Водителю автомобиля с «мигалкой», стекло которого разбили в ходе несогласованной акции в Москве, выбили глаз, мужчина госпитализирован, сообщил источник.
Инцидент произошел на Цветном бульваре, где собрались участники несогласованной акции. На Трубной площади участники мероприятия забросали автомобиль с мигалкой и номерами АМР, которые выдаются органам власти, снежками.
«Водителю выбили глаз. Сейчас в больницу повезли. Подробности уточняются», – сказал источник РИА «Новости».
В связи с инцидентом пресс-секретарь управделами президента России Елена Крылова сообщила, что в ведомстве просят водителей автопарка по возможности продумывать маршруты поездок по Москве так, чтобы избежать возможного проявления агрессии со стороны участников несогласованный акции.
«Пользуясь случаем мы просим водителей нашего транспортного цеха по возможности выбирать пути объезда и планировать свой маршрут, чтобы избежать агрессии со стороны участников несанкционированного мероприятия в свой адрес», – цитирует РИА «Новости» Крылову.
Она также отметила, что водители этих машин просто делают свою работу. «Водители исполняют свои обязанности. Страшно видеть акты агрессии к людям, которые просто выполняют свою работу», – добавила Крылова.
В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. По данным полиции в несанкционированной акции участвуют около 4 тыс. человек.
На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.
В МВД назвали число участников в незаконной акции в центре Москвы
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Около 4 тыс. человек принимают участие в несанкционированной акции в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции. При этом участники незаконной акции заблокировали выходы из станций метро «Пушкинская» и «Тверская».
«На Пушкинской площади города Москвы на несанкционированное мероприятие собралось около четырех тысяч человек», – приводит РИА «Новости» сообщение.
При этом департамент транспорта столицы сообщил, что выход из метро на станциях «Пушкинская» и «Тверская» в Москве заблокирован участниками несогласованной акции.
Пассажиров метро просят пользоваться другими станциями метро и при возможности отложить поездки в центр.
Ранее участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу.
На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.
Китайского журналиста испугали условия жизни в российском городе
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Журналист Жэнь Ханьфэй был шокирован жизнью в Якутске при экстремально низких температурах. Он отметил, что в этом городе можно понять, почему русских называют «воинственным народом».
«В этом месте можно понять, почему русских называют «воинственным народом», – ведь жизнь в этих чрезвычайно холодных условиях подобна постоянной борьбе», – написал Ханьфэй в издании «Хуаньцю шибао», передает РИА «Новости».
Больше всего китайского журналиста поразило устройство Якутска, а также строительство в условиях вечной мерзлоты. Ханьфэй назвал городские коммуникации, проложенные по земле из-за мерзлого и твердого грунта, «кишками, которые вытащили из тела».
Также его впечатлило то, как жители Якутска борются с последствиями низких температур, например, отогревают автомобили или строят теплые автобусные остановки.
Ханьфэй также посочувствовал людям, носящим очки, и предположил, что зимой в Якутске при холодной температуре примерзшая к лицу оправа может нанести серьезный вред коже.
По мнению журналиста, Якутск и его окрестности, несмотря на тяжелые жизненные условия, богат на достопримечательности и имеет огромный потенциал для развития туризма, а также привлечения деятелей искусства. Например, Ханьфэй упомянул фестиваль всевозможных Дедов Морозов в селе Томтор.
Ранее американский драматург и журналист Тувия Тененбом в своей статье в журнале National Review рассказал о России во время пандемии, отметив, что россияне живут надеждами и чувствами, а не логикой и фактами, и в этом их сила.
Участники незаконной акции напали на полицейских в Москве
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Участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. С девушки-полицейской попытались сорвать бронежилет, другого сотрудника правоохранительных органов толкнули.
Еще одного из сотрудников полиции затолкали в толпу и сорвали с него видеорегистратор, передает ТАСС.
Кроме того, время от времени собравшиеся создают давку, несколько раз они провоцировали полицию, пытаясь отбить задержанных. Полицейских забрасывают снежками и кусками льда.
В то же время сотрудники полиции продолжают предупреждать о незаконности акции, задерживая наиболее активных ее участников. «Мы делаем все, чтобы обеспечит вашу безопасность. Будьте бдительны и по возможности покиньте незаконное мероприятие», – объявляют полицейские в мегафон.
На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.
В Госдуме отреагировали на призыв Порошенко к «непрерывной осаде» Кремля
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Депутат Госдумы России Руслан Бальбек прокомментировал требование экс-президента Украины Петра Порошенко продолжать «непрерывную осаду Кремля», отметив, что он дает советы своему преемнику, «как еще дольше оставаться в тупике».
Ранее Порошенко в эфире украинского «5-го канала» потребовал от президента Украины Владимира Зеленского «продолжить непрерывную осаду Кремля» при помощи санкций, передает РИА «Новости».
«Властолюбие сжигает экс-президента Украины. За время пребывания на своем посту Петр Порошенко не смог добиться ничего по урегулированию конфликта в Донбассе и диалога с Москвой. (…) И теперь Петр Порошенко дает советы своему последователю, как еще дольше оставаться в тупике и в статусе страны, ведущей гражданский конфликт», – сказал Бальбек.
Он отметил, что, подписывая Минские соглашения, Порошенко, «видимо, думал в тот момент, что Запад придумает какую-то хитрую формулу по обману жителей Донбасса».
«А в итоге Украина показала свою несостоятельность как подписант международных соглашений, развалила все связи с Россией, в итоге оказалась не нужна и Западу, который видит в ней только раздражителя Кремля, но никак не равного себе партнера», – добавил он.
В декабре бывший мэр Харькова, экс-депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин заявил, что Киев относится к Донбассу «по-скотски», украинский президент Владимир Зеленский превратился в экс-лидера страны Петра Порошенко. Самого Порошенко он назвал «крысой».
Министр ФРГ озвучила последствия остановки «Северного потока – 2» для Германии
Остановка проекта «Северный поток – 2», когда он почти завершен, может привести к судебным разбирательствам, заявила министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности Германии Свенья Шульце в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.
«Решение о строительстве трубопровода было принято много лет назад. Он почти завершен и получил разрешения в соответствии с принципами правового государства», – передает ее слова ТАСС.
«Если бы мы сейчас остановили проект, то причинили бы достаточно вреда, поставив под сомнение надежность принятых на основе принципов правового государства решений, и, вероятно, столкнулись бы с судебными разбирательствами», – добавила Шульце.
Министр отметила, что после отказа от угольной и атомной энергетики Германии будет необходим природный газ до того, как страна сможет полностью обеспечить снабжение энергоресурсами за счет возобновляемых источников. «Сама Германия почти не имеет собственных запасов природного газа, так что здесь мы зависим от импорта», – объяснила она.
США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.
23 января судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое может быть задействовано на строительстве газопровода «Северный поток – 2», прибыло в немецкий порт Висмар.
Под посольством России в Киеве произошел конфликт на акции
Конфликт между двумя группами произошел во время акции под стенами посольства России в Киеве, в акции участвовали около 30 человек, сообщила пресс-служба киевского управления национальной полиции.
«Между двумя различными группами состоялся краткосрочный словесный конфликт, который правоохранители быстро урегулировали. В настоящее время мероприятие завершилось», – приводит РИА «Новости» сообщение.
Отмечается, что по итогам акции никаких заявлений или сообщений в полицию не поступало.
Ранее ряд украинских СМИ сообщал об акции сторонников Алексея Навального под стенами посольства России в Киеве.
В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. По данным полиции в несанкционированной акции участвуют около 4 тыс. человек.
На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.
Умер Ларри Кинг
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Американский журналист и телеведущий Ларри Кинг, ранее госпитализированный с коронавирусом, умер на 88-м году жизни.
«Ora Media c глубокой печалью сообщает о смерти своего сооснователя, ведущего и друга Ларри Кинга, который скончался сегодня утром в возрасте 87 лет в Седарс-Синайском медицинском центре в Лос-Анджелесе», – говорится в заявлении в официальном Twitter-аккаунте телеведущего.
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на смерть Кинга. «Главная легенда мирового телевидения, его самое известное имя, самое известное лицо. Тонкий, с блестящим юмором, замечательный. Нет слов», – написала она в своем Telegram.
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев выразил соболезнования в связи со смертью американского телеведущего, отметив, что через его студию прошли десятки тысяч выдающихся людей мира.
«Можно только глубоко сожалеть. Это был, наверное, один из самых выдающихся, известных во всем мире американских тележурналистов. Во многом мы все, и я в том числе, учились у него тому, как стоит брать интервью, как вести себя в студии», – цитирует РИА «Новости» Соловьева.
По его словам, через студию Ларри Кинга «прошли десятки тысяч самых выдающихся людей мира». «От имени Союза журналистов можем выразить соболезнования всем, кто уважал этого человека, и его семье», – добавил Соловьев.
3 января американского телеведущего госпитализировали с вызываемым коронавирусом заболеванием (COVID-19).
Напомним, в конце апреля 2019 года Ларри Кинг перенес сердечный приступ. Ларри Кинг (имя при рождении – Лоуренс Харви Зайгер) родился 19 ноября 1933 года в Нью-Йорке (в Бруклине) в семье еврейских эмигрантов из Белоруссии. Ток-шоу Larry King Live выходило в эфир на телеканале CNN в течение 25 лет и было включено в Книгу рекордов Гиннесса как самое продолжительное по сроку существования шоу на одном и том же канале, в одно и то же время, с одним и тем же ведущим.
Всего в течение карьеры Кингу, по разным данным, дали интервью от 50 тыс. до 60 тыс. человек. В числе его собеседников были президент России Владимир Путин (2000 и 2010) и Михаил Горбачев (2008), все президенты США, начиная с Ричарда Никсона, а также Маргарет Тэтчер, Мартин Лютер Кинг, Нельсон Мандела, Фрэнк Синатра, Марлон Брандо, Майк Тайсон, Стиви Уандер, Пол Маккартни. В мае 2013 года Ларри Кинг стал ведущим на Russia Today.
Кинг, фирменной визитной карточкой которого являлись очки и подтяжки, снялся примерно в 150 фильмах в роли самого себя, неоднократно озвучивал героев мультфильмов.
Москва предупредила посольство США о последствиях за подстрекательство
МИД, комментируя публикации посольства США в Москве о незаконных акциях, заявил, что попытки подстрекать радикальные элементы обречены на провал и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений.
«Посольство США в Москве не в первый раз демонстрирует пренебрежение дипломатическими нормами и правилами, активно размещая в социальных сетях сообщения в поддержку несогласованных протестных акций в российских городах», – говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства в Facebook. По сути, как отметили в МИД, речь идет о поощрении насильственных действий, лицемерно объявляемых мирным протестом, в которые организаторы цинично вовлекают даже несовершеннолетних.
«Властям США стоит заняться собственными проблемами, включая преодоление глубокого раскола в американском обществе, порожденного социальной несправедливостью, неравенством и преследованием инакомыслия. Попытки же американской дипломатии, игнорирующей все приличия, фактически подстрекать радикальные элементы обречены на провал и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений», – подчеркнули в ведомстве, отметив, что руководству посольства США «предстоит серьезный разговор в МИД России».
Ранее посольство США в Москве прокомментировало несогласованные акции в регионах России, заявив, что следит за «сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах». В посольстве отметили, что «поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений», а меры российских властей якобы «направлены на подавление этих прав».
В Москве завершились несанкционированные акции. По данным полиции в несанкционированной акции приняли участие около 4 тыс. человек.
В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. Кроме того, водителю автомобиля с «мигалкой», стекло которого разбили в ходе несогласованной акции в Москве, выбили глаз, мужчина госпитализирован.
На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции.
Напомним, блогер 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.
Газета ВЗГЛЯД писала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов.
Захарова отреагировала на публикации посольством США «маршрутов протестов»
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Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя публикацию посольством США в Москве мест незаконных акций в российских городах 23 января, заявила, что «американским коллегам придется объясняться на Смоленской площади».
Посольство США в России распространило для своих граждан информацию о незаконных акциях протеста, проведение которых планируется в субботу в нескольких российских городах, призвав американцев избегать их. При этом на сайте указано время и место проведения акций, а также маршруты шествия манифестантов. МИД России, комментируя это, заявил, что любые попытки «освещения» несанкционированных акций в российских городах со стороны посольства США будут рассматриваться как грубое вмешательство во внутренние дела страны.
Как отметила Захарова, посольство не только опубликовало «маршруты» в городах России, но «вбросило информацию» о движении участников акции к Кремлю.
«Что это было: установка или инструкция? О таких планах даже организаторы не заявляли. Можно представить, что началось, если посольство РФ в Вашингтоне опубликовало бы карту протестных маршрутов с указанием конечной точки, например, в Капитолии. Подобное ориентирование на местности закончилось бы глобальной истерией американских политиков, включая русофобские лозунги, угрозы введения санкций и высылки российских дипломатов», – написала официальный она на своей странице в Facebook.
В связи с этим Захарова предупредила, что «американским коллегам придется объясняться на Смоленской площади (здание МИД России – прим. ВЗГЛЯД)».
Посольство США в Москве, между тем, прокомментировало несогласованные акции в регионах России, заявив, что следит за «сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах». «США поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений», – говорится в сообщении в Twitter посольства США в России.
На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.
Эксперт: Среди участников несанкционированного митинга на Пушкинской площади есть противники Навального
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На Пушкинскую площадь в Москве вышли не только сторонники Навального, но и его противники, а также те, кто просто устал от пандемии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский. Он отметил, что, судя по количеству участников, акция оказалась очень малочисленной для 20-миллионной Москвы.
«Судя по данным МВД, на Пушкинской площади собралось 4 тыс. человек. Это очень немного для 20-миллионной Москвы и для того, как этот митинг позиционировался и продвигался. Насколько я понимаю, все происходит достаточно спокойно», – считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.
Политолог пояснил, что участники этого несанкционированного мероприятия не четко понимают, как позиционируется этот митинг. «Туда вышли не только сторонники Навального. Все попытки позиционировать митинг как исключительно в поддержку Навального – очень сильное преувеличение», – уверен Потуремский.
Собеседник отметил, что на улицы вышла «традиционная оппозиция», в том числе люди, «которые не очень позитивно относятся к Навальному и к его политической деятельности». «Прежде всего стоит вспомнить американский и европейский опыт. Нужно понимать, что у людей накопилась фрустрация, связанная с пандемией, с ограничениями. И возможность этого митинга воспринимается как способ канализировать некое неудовольствие и плохие эмоции, связанные в том числе с этими событиями», – уверен эксперт.
Как сообщили в пресс-службе столичного главка полиции, около 4 тыс. человек принимают участие в несанкционированной акции в центре Москвы.
Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести 23 января несогласованные акции в его поддержку. МВД предупредило россиян об ответственности за участие и призывы к участию в подобных акциях, Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам с такими призывами.
Пушков сказал, чего ждать России от «преемника Меркель»
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Сенатор Алексей Пушков считает, что от главы немецкой партии Христианско-демократического союза (ХДС) Армина Лашета можно ожидать взвешенного подхода в отношении России.
«Полагаю, не надо ждать от нового лидера ХДС Армина Лашета революционных изменений в позициях партии, немедленного отказа от политики санкций в отношении России и других резких шагов. Но можно ожидать взвешенного подхода в рамках традиционной германской политики последних лет и ориентации на максимальный консенсус внутри ХДС», – написал Пушков в своем Telegram.
Ранее избранный на партийное место Ангелы Меркель глава немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Армин Лашет заявил, что реализация проекта «Северный поток – 2» не должна зависеть от ситуации с блогером Алексеем Навальным.
Европарламент принял резолюцию, в которой призвал страны ЕС наложить санкции на российских чиновников и прекратить строительство газопровода «Северный поток – 2» в связи с арестом Навального. Венгрия осудила эти призывы.
Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, так как находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве.
Блогер был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти не склонны преувеличивать популярность Алексея Навального и не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа по ситуации с блогером.
На Украине заявили, что задержали «агента ФСБ» по прозвищу Джигурда
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Херсонской области мужчину, который якобы является агентом ФСБ России по прозвищу Джигурда, сообщили в ведомстве.
Как сообщается на сайте СБУ, задержанный якобы входит сеть ФСБ, а также Министерства госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). По данным украинского ведомства, в январе 2021 года он якобы «получил от своих кураторов денежное вознаграждение за организацию на Украине протестных мероприятий с целью дестабилизации ситуации в стране». В частности, утверждается, что ему было поручено собирать информацию о кризисных явлениях в социально-экономической сфере и спровоцировать так называемый «тарифный майдан».
Как считают в украинской службе, агент должен был организовать среди местного населения сбор подписей в пользу решения о восстановлении подачи воды в Крым. «Кроме этого, он имел популяризировать сепаратистские настроения и идею автономизации отдельных областей Украины», – говорится в сообщении украинского ведомства.
По данным СБУ, «в мае 2020 фигурант был завербован представителем так называемой «МГБ ЛНР» и получил псевдоним Джигурда.
Ранее служба безопасности Украины (СБУ) заявила о предотвращении попытки убийства действующего сотрудника спецслужбы, по делу задержан его коллега.