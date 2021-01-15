Попова выступила за постоянную «удаленку»
15 января 2021, 11:35
Текст: Наталья Ануфриева
Глава Роспотребнадзора Анна Попова поддержала переход на удаленный формат работы на постоянной основе в тех сферах, где это возможно реализовать.
Попова заявила на Гайдаровском форуме, что она не видит «противоречия в том, что часть людей останется работать дома при сегодняшних возможностях коммуникации, цифровых, электронных технических возможностях», передает ТАСС.
Она отметила, что некоторым работодателям и сотрудникам такая форма работы понравилась больше, чем традиционная.
При этом, напомнила глава Роспотребнадзора, «некоторые виды деятельности в принципе нельзя исполнять дома, не имея специального оборудования».
По ее словам, часть сотрудников ведомства на фоне ситуации с коронавирусом работали удаленного, и благодаря этому «у кого-то повышалась эффективность».
Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин выразил уверенность в сохранении дистанционной занятости после пандемии.
Гайдаровский форум – постоянно действующая дискуссионная площадка для обсуждения актуальных проблем современности, проводится с 2010 года. В этом году форум проходит в онлайн-режиме.