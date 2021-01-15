Попова выступила за постоянную «удаленку»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поддержала переход на удаленный формат работы на постоянной основе в тех сферах, где это возможно реализовать.

Попова заявила на Гайдаровском форуме, что она не видит «противоречия в том, что часть людей останется работать дома при сегодняшних возможностях коммуникации, цифровых, электронных технических возможностях», передает ТАСС.

Она отметила, что некоторым работодателям и сотрудникам такая форма работы понравилась больше, чем традиционная.

При этом, напомнила глава Роспотребнадзора, «некоторые виды деятельности в принципе нельзя исполнять дома, не имея специального оборудования».

По ее словам, часть сотрудников ведомства на фоне ситуации с коронавирусом работали удаленного, и благодаря этому «у кого-то повышалась эффективность».

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин выразил уверенность в сохранении дистанционной занятости после пандемии.

Гайдаровский форум – постоянно действующая дискуссионная площадка для обсуждения актуальных проблем современности, проводится с 2010 года. В этом году форум проходит в онлайн-режиме.