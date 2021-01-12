Трамп обвинил Twitter и Facebook в расколе общества в связи с блокировкой аккаунтов

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12 января, вторник  |  Последнее обновление — 20:21  |  vz.ru
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2021 год закрепит новые потребительские тенденции

2020-й кардинально изменил модель поведения потребителей Антон Новодережкин/ТАСС
Прошедший год кардинально изменил потребительские предпочтения людей по всему миру, в том числе и жителей России. Что россияне стали покупать больше, что меньше, какие изменения в итоге произошли в российской экономике в целом и насколько постоянными окажутся эти перемены, сохранятся ли они и в 2021 году? Подробности...
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Армению и Азербайджан помирит дорога в Россию

Лидеры России, Армении и Азербайджана встретились в трехстороннем формате kremlin.ru
В понедельник в Москве состоялись переговоры между российским лидером Владимиром Путиным, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны должны были уточнить пункты соглашения о прекращении огня от 9 ноября, завершившего вторую карабахскую войну, а также решить, как дальше будет жить Южный Кавказ. Кое-что сделать действительно удалось. Подробности...
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Как будут выглядеть войны будущего

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» – одно из важнейших событий в военной области в 2020 году Минобороны России/YouTube
Появление у России возможности мгновенно обезоружить США – принципиально новый этап в развитии боевых беспилотников и победа систем связи в битве с системами РЭБ. Все это – только часть ключевых событий в военном деле, произошедших в 2020 году. Какие важнейшие нововведения на наших глазах показывают картину того, как будут разворачиваться войны будущего? Подробности...
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Целый класс боевых кораблей США превратился в металлолом

На фото: два корабля одного класса LCS – USS Independence и USS Freedom Lt. Jan Shultis/navy.mil
Крупный скандал разворачивается в военно-морском сообществе США. Выяснилось, что целый класс кораблей, на которые Америка еще пару десятилетий назад возлагала большие надежды, оказался полностью небоеспособен. В чем именно заключаются проблемы с этими кораблями, почему они обнаружились только сейчас и какое отношение к происходящему имеет гигантская коррупция в США? Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Феминисткам надо победить филологическую безграмотность

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Можно наплодить кучу феминизированных слов и говорить всегда не только о мужчинах, но и о женщинах. Например: наши врачи и врачихи, доктора и докторессы, медики и медички отважно борются с пандемией! Вот только с точки зрения самого языка, грамматики и истории это звучит нелепо и избыточно. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Шесть причин, по которым я не поверил Кураеву

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Лишение сана бывшего диакона Русской православной церкви Андрея Кураева вызывало различные реакции. Одни полагают это решение назревшим и перезревшим, а самого фигуранта озлобленным сплетником. Другие считают его смелым борцом с развращенными и лицемерными иерархами. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев

Что будет с Донбассом в 2021 году

Алексей Токарев
Алексей Токарев, к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
Украинские «ястребы» и националисты, воодушевленные переменами в Белом доме, постараются реализовать силовой сценарий в Донбассе. Россия всеми путями будет объяснять: силового решения конфликтов не существует. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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Стратегический союз Украины и Молдавии

США превращаются в диктатуру

Как изменится жизнь в России в 2021 году

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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Довольны ли вы тем, что вам подарили на Новый год?
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Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
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В какой обстановке вы будете встречать Новый год?
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  • В гостях у друзей

  • В кафе, ресторане или клубе

  • Во время прогулки на улице

  • В иных условиях (указать в комментариях)

  • Еще не знаю
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    Трамп обвинил Twitter и Facebook в расколе общества в связи с блокировкой аккаунтов

    12 января 2021, 20:21

    Текст: Ксения Панькова

    Действующий президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал блокировку своих аккаунтов в Twitter и Facebook, заявив, что IT-гиганты и соцсети «совершают ужасную ошибку», удаляя учетные записи и посты.

    «Они раскалывают [наше общество] и демонстрируют поведение, которое я предсказывал уже очень давно, однако никто не отреагировал», – приводит RT в своем Telegram слова Трампа. Он также выразил мнение, что IT-гиганты совершают «ужасную ошибку и очень плохо влияют» на США.

    «Они призывают других последовать их примеру, что создает много проблем и большую опасность. Таким действиям всегда можно дать отпор. Я никогда не видел такого [народного] возмущения, как сейчас. Это ужасно», – добавил президент США.

     

    Напомним, Facebook 7 января запретила публикации Трампа на своей платформе и в Instagram. аналогичный запрет для республиканца ввел Twitter. Аккаунты Трампа заблокировал также стриминговый сервис Twitch. Подобное решение приняла социальная сеть Snapchat. В ответ на это республиканец обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами.

    Мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, американская компания Apple удалила из магазина мобильных приложений App Store сервис микроблогов Parler.


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    Провайдер в Айдахо заблокировал Twitter и Facebook за цензуру

       12 января 2021, 07:00
    Фото: Stefan Boness/Ipon/
    imago-images.de/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Соцсети Twitter и Facebook заблокированы за то, что занимаются цензурой по отношению к пользователям, сообщил интернет-провайдер Your T1 WIFI в американском штате Айдахо.

    «Мы обратили внимание на то, что Twitter и Facebook занимается цензурой по отношению к нашим пользователям и к информации», – заявили в компании, подчеркнув, что отказывают соцсетям в праве «подвергать цензуре то, что вы видите и выкладываете, или скрывать от вас информацию». Your T1 WIFI сообщила, что «приняла решение заблокировать эти два сайта» после того, как на них поступили жалобы от пользователей, передает РИА «Новости».

    Напомним, ряд соцсетей заблокировали аккаунты главы американского государства Дональда Трампа. Twitter заблокировал хештег #1984 из-за сравнения Америки с антиутопией Джорджа Оруэлла. Google заблокировал, а компания Apple удалила из магазина мобильных приложений соцсеть Parler, которую используют сторонники Трампа.

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    Капитализация Facebook и Twitter сократилась на 44 млрд долларов после блокировки Трампа

       12 января 2021, 14:31
    Фото: Kevin Dietsch/Global Look Press
    Текст: Елизавета Булкина

    Рыночная капитализация компаний Facebook и Twitter сократилась на 44 млрд долларов после блокировки аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа 7 января.

    Капитализация Facebook сократилась на 41 млрд долларов, а Twitter – на 3 млрд долларов.

    Facebook 7 января запретила публикации Трампа на своей платформе и в Instagram, с тех пор акции соцсети на бирже NASDAQ подешевели на 5,3%. На данный момент рыночная капитализация компании составляет 731,56 млрд долларов, передает «Коммерсант».

    7 января аналогичный запрет для Трампа ввел Twitter. После этого компания потеряла 7,74% стоимости. Капитализация компании снизилась до 38,3 млрд долларов.

    Напомним, аккаунты Трампа заблокировал также стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat. В ответ на это Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. 

    Мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США Дональда Трампа, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, американская компания Apple удалила из магазина мобильных приложений App Store сервис микроблогов Parler.

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    Трамп ввел режим ЧС в Вашингтоне

       12 января 2021, 03:53
    Фото: Yuri Gripas/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне, чтобы обеспечить безопасность на инаугурации Джо Байдена, сообщил Белый дом.

    Как заявили в американской администрации, Трамп «сообщил, что в округе Колумбия существует чрезвычайная ситуация, и распорядился, чтобы федеральная помощь была направлена вдобавок к усилиям округа из-за экстренных обстоятельств, связанных с 59-й президентской инаугурацией.

    И.о. министра внутренней безопасности Чед Вулф сообщил, что его ведомство начнет вводить связанные с инаугурацией меры безопасности с 13 января вместо 19 января «в свете событий последней недели», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Глава Нацгвардии США Дэниел Хокансон сообщил, что Пентагон разрешил задействовать до 15 тыс. бойцов Нацгвардии во время инаугурации. Сейчас в Вашингтоне мобилизованы 6,2 тыс. бойцов.

    Национальная парковая служба США закрыла на две недели монумент Вашингтону – гранитную стелу неподалеку от Белого дома – в центре столицы из-за опасности беспорядков. Ограничения будут действовать с 11 по 24 января.

    Как сообщают СМИ со ссылкой на внутренние данные ФБР, беспорядки в преддверии инаугурации готовятся по всей стране. В СМИ попал внутренний документ ведомства, в котором говорится, что митинги с участием многочисленных вооруженных протестующих ожидаются во всех 50 штатах и в Вашингтоне. Митинги могут начаться в конце этой недели и продолжаться до 20 января. В пресс-службе ФБР заявили, что бюро собирает информацию о возможных угрозах, уделяя «основное внимание не мирным демонстрантам, а тем, кто угрожает их безопасности», передает ТАСС со ссылкой на ABC.

    Напомним, сторонники Трампа 6 января ворвались в Конгресс США. В ходе протестов погибли пять человек. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.

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    Республиканцы в Конгрессе США подготовили резолюцию против Трампа

       12 января 2021, 06:44
    Фото: Ken Cedeno/
    Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Конгрессмен-республиканец Том Рид сообщил, что внесет в Палату представителей США резолюцию с порицанием действующего президента Дональда Трампа.

    Рид сообщил, что во вторник собирается «присоединиться к своим коллегам по Палате представителей и внести резолюцию с порицанием, чтобы обеспечить немедленную ответственность за события 6 января». Порицание не имеет практических последствий. Однако оно ударит по репутации Трампа – официальное порицание Конгресс выносил всего двум президентам в истории: Эндрю Джексону в 1834 году и Джеймсу Бьюкенену в 1860 году, причем Джексон добился снятия порицания, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

    Fox News со ссылкой на источники утверждает, что Трамп в разговоре с лидером республиканцев в Палате представителей Кевином Маккарти якобы признал «некоторую вину» за беспорядки в Вашингтоне, после чего Маккарти «ретранслировал» мысли Трампа в телефонном разговоре между конгрессменами-республиканцами. Сам Маккарти «согласился с тем, что Трамп несет вину за беспорядки».

    Напомним, Трамп осудил беспорядки, но его все равно обвиняют в подстрекательстве. В понедельник представители Демпартии США внесли в Конгресс резолюцию об отстранении Трампа от власти.

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    Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США

    12 января 2021, 07:41

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Мессенджер Telegram со среды по воскресенье был скачан более 545 тыс. раз, что в три раза больше показателя скачиваний за аналогичный период на предыдущей неделе, сообщили СМИ.

    Как сообщает Daily Telegraph, благодаря сторонникам нынешнего президента США Дональда Трампа Telegram в воскресенье стал вторым по скачиваемости на территории США, не уточнив информацию о лидере, передает ТАСС.

    По данным издания, это произошло в воскресенье после блокировки аккаунтов Трампа в Twitter и Facebook и отключения социальной сети Parler, популярной среди сторонников президента. В самой соцсети Parler до ее отключения также публиковались призывы переходить в Telegram, добавляет издание.

    Подчеркивается, что число скачиваний Telegram увеличилось также из-за новой политики конфиденциальности мессенджера WhatsApp.

    Профессор информационных исследований университета Мэриленда Джен Голдбек заявила изданию, что Telegram может стать «более долгосрочным домом» для сторонников Трампа, нежели Parler, поскольку у него меньше шансов быть отключенным, передает РИА «Новости».

    По ее словам, если бы мессенджер использовался только ультраправыми группами, «это могло бы дать Apple или Google некоторый контроль над ним», однако это обычное приложение для обмена сообщениями, которое люди используют на законных основаниях.

    Ранее аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже его аккаунт заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat. В ответ на это Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. 

    Ранее мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США Дональда Трампа, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, американская компания Apple удалила из магазина мобильных приложений App Store сервис микроблогов Parler.

    Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре минувшего года и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах.

    Так, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской администрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat.

    9 ноября администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа.

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    В Совфеде заявили о попытках демократов убрать Трампа с политической арены

    11 января 2021, 22:05

    Текст: Ксения Панькова

    Демократы, инициирующие процедуру импичмента президента США Дональда Трампа, пытаются исключить его из политической жизни страны, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

    «Делается это с одной единственной целью, чтобы навсегда исключить Трампа из политической жизни страны, поскольку за него голосовало более 70 млн американцев, это очень большое количество избирателей», – цитирует ТАСС Джабарова.

    «У Трампа имелось политической будущее, он не скрывал, что не собирается уходить из политики. Этого и боятся демократы. Поэтому они пытаются любой ценой лишить его как политического лидера любой возможности вернуться в политику», – добавил сенатор.

    По его мнению, подлили масла в огонь и события 6 января, когда сторонники действующего президента США ворвались в здание Конгресса. «Это их [демократов] очень пугает, поскольку они понимают, что с приходом [избранного президента Джозефа] Байдена этот трампизм не исчезнет, а будет развиваться. Поэтому они хотят лидеру этого движения, по сути действующему пока президенту объявить импичмент», – сказал Джабаров.

    При этом он выразил сомнение, что демократам удастся провести импичмент. «Вряд ли Республиканская партия захочет, чтобы в ее новейшей истории был второй случай импичмента. [37-й президент США Ричард] Никсон был на грани импичмента, но он вовремя подал в отставку, а теперь и Трамп может быть подвергнут импичменту, то есть Республиканская партия будет дискредитирована на много лет вперед. Я не думаю, что этот вариант пройдет», – отметил сенатор.

    В понедельник представители Демократической партии внесли в Конгресс США резолюцию об отстранении от власти Трампа. Демократы призвали немедленно рассмотреть резолюцию о применении вице-президентом США Майком Пенсом 25-й поправки к конституции, дающей ему право прекращения полномочий Трампа, однако заседание было перенесено из-за возражений представителя Республиканской партии.

    При этом СМИ сообщили, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и представители палаты от Демократической партии собрали достаточно голосов, чтобы объявить импичмент действующему президенту Дональду Трампу за события в Капитолии.

    На прошлой неделе сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом.

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    Байден заявил, что Трамп «не должен занимать офис» президента США

       12 января 2021, 00:33
    Фото: Al Drago/CNP/
    AdMedia/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Избранный президент США Джо Байден ответил на вопрос о том, считает ли действующего главу американского государства Дональда Трампа причастным к подстрекательству к мятежу.

    Как заявил Байден, он «ясно дал понять, что президент Трамп не должен занимать офис». «Точка», – сказал избранный президент США, добавив, что все, причастные к штурму Капитолия, должны понести ответственность, передает РИА «Новости».

    Сторонники Трампа 6 января ворвались в Конгресс США. Хотя Трамп осудил беспорядки, Байден обвинил его в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий. В понедельник представители Демпартии США внесли в Конгресс резолюцию об отстранении Трампа от власти.

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    В США задумались об объявлении импичмента после ухода Трампа из Белого дома

    12 января 2021, 00:19

    Текст: Антон Антонов

    Поскольку Сенат США выйдет с каникул только 19 января, возник спор о том, можно ли вынести импичмент Дональду Трампу уже после того, как он покинет пост президента, сообщают СМИ.

    CNN со ссылкой на источники сообщает, что голосование в Палате представителей Конгресса по импичменту состоится в среду. При этом каникулы Сената завершатся за день до инаугурации избранного президента Джо Байдена, так что у сенаторов нет времени на рассмотрение этого вопроса, передает РИА «Новости».

    В понедельник представители Демпартии США внесли в Конгресс резолюцию об отстранении от власти Трампа. Демократы призвали рассмотреть резолюцию о прекращении полномочий Трампа вице-президентом США Майком Пенсом. Республиканская партия вынудила перенести заседание. По информации СМИ, демократы собрали достаточно голосов для импичмента.

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    Третий со дня штурма Капитолия министр США заявил об отставке

       12 января 2021, 01:30
    Фото: Greg Nash/Pool/CNP/
    Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    И.о. министра внутренней безопасности США Чед Вулф объявил, что решил покинуть свой пост.

    Он сообщил, что уходит в отставку с 23.59 понедельника (7.59 мск вторника). Вулф заявил, что «с сожалением» поступает так, «поскольку намеревался работать в ведомстве до конца» президентского срока Дональда Трампа. При этом на прошлой неделе Вулф утверждал, что не собирается покидать пост. Вулф объяснил решение об отставке «недавними событиями». Его заменит глава Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям Пит Гейнор, передает ТАСС.

    Напомним, Вулф станет третьим министром, который покинет администрацию Трампа с тех пор, как сторонники президента США захватили здание Конгресса. В отставку также ушли министры транспорта и образования Элейн Чао и Бетси Девос. Кроме того, об уходе в отставку объявил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.

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    Трампа попросили ввести спецрежим в Вашингтоне на инаугурацию Байдена

    11 января 2021, 20:52

    Текст: Ксения Панькова

    Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер попросила президента Дональда Трампа ввести особый режим в столице в свете предстоящей инаугурации избранного президента США Джо Байдена.

    «Вчера я направила письмо президенту Трампу с просьбой об объявлении в округе Колумбия режима предчрезвычайного бедствия», – цитирует РИА «Новости» Боузер. По ее словам, это необходимо, потому что инаугурация представляет несколько беспрецедентных угроз, которые превосходят возможности традиционной подготовки к таким мероприятиям. Она напомнила, что аналогичное указание было издано в 2009 году перед инаугурацией экс-президента США Барака Обамы.

    В числе угроз предстоящему мероприятию мэр Вашингтона назвала пандемию и «внутреннюю террористическую атаку на Капитолий в столице США». Боузер сообщила, что также направила запрос о помощи в министерство внутренней безопасности, которое попросила о координации с Пентагоном, минюстом и конгрессом для разработки плана привлечения федеральных правоохранительных органов для обеспечения порядка.

    Помимо этого, она подала запрос в минюст США о продлении режима «обеспечения безопасности на мероприятии национального масштаба» до 24 января. О том, получено ли согласие на ее запросы, она не сообщила. Боузер также призвала жителей Вашингтона сохранять бдительность и участвовать в мероприятиях по случаю инаугурации Байдена, которая пройдет 20 января, онлайн.

    В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом.

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    Полицейских отстранили из-за предполагаемого участия в беспорядках в Вашингтоне

       12 января 2021, 01:55
    Фото: CBS New York/Youtube
    Текст: Антон Антонов

    В связи с предполагаемым участием в беспорядках в Вашингтоне отстранены два офицера полиции Капитолия, сообщил член Палаты представителей США Тимоти Райан.

    Один из отстраненных офицеров сгласился сделать селфи со сторонниками президента США Дональда Трампа, которые ворвались в здание Конгресса. Другой офицер надел бейсболку MAGA (Make America Great Again, «Вернем Америке былое величие» – лозунг Трампа) и «начал направлять некоторых людей». Райан также сообщил, что еще один человек был арестован, но не привел подробностей. Кроме того, расследование ведется в отношении 10–15 полицейских, передает CNN.

    И.о. главы полиции Капитолия «решил, что это можно квалифицировать как причину для немедленного отстранения». По словам конгрессмена, «основная идея в том, что полиция Капитолия изучает всех причастных, кто мог потенциально оказывать содействие как на высоком уровне, так и на низовом», передает ТАСС.

    Райан – демократ от штата Огайо, член комитета по ассигнованиям нижней палаты Конгресса, возглавляет в ней подкомитет по законодательной ветви власти, формирующий бюджет полиции Капитолия. Сейчас подкомитет занимается расследованием реакции полиции на штурм Капитолия.

    Напомним, сторонники Трампа 6 января ворвались в Конгресс США. В ходе протестов погибли пять человек. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.

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    Эксперт спрогнозировал рост пользователей Telegram за счет сторонников Трампа

    12 января 2021, 18:19

    Текст: Ксения Панькова

    Мессенджер Telegram может обрести новых пользователей в лице только сторонников президента США Дональда Трампа, которые последуют вслед за своим лидером, заявил заместитель гендиректора консалтингового digital-агентства CrosDigital Александр Смирнов.

    «Что касается людей и их взглядов на безопасность – о переходе в Telegram, на первой волне, скорее всего, задумаются только сторонники Трампа, которые захотят последовать вслед за своим лидером. Их не будут беспокоить связи мессенджера с Россией. С другой стороны, будет любопытно понаблюдать за статистикой активности в других социальных сетях – будет ли просадка по активным пользователям и удалённым аккаунтам. Ведь идейных людей среди республиканцев достаточно много», – цитирует РИА «Новости» Смирнова.

    По мнению эксперта, успех мессенджера во многом связан с публичной деятельностью Павла Дурова. «Буквально на следующий день, после того как с облачных серверов Amazon была удалена социальная сеть Parler (куда собирались переместиться последователи Трампа), Дуров выступил с заявлением, что Telegram, в отличие от многих других сервисов, не пользуется облачными хранилищами третьих сторон и существует независимо, что даёт ему определённые степени свободы при таких политизированных действиях», – указал он.

    Смирнов также отметил, что до недавних пор в США мессенджер не пользовался большой популярностью. «Интересно будет посмотреть за динамикой его работы в новой цифровой среде, особенно, когда государство примет решение его заблокировать», – резюмировал Смирнов.

    Ранее британская газета Telegraph сообщила, что Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США после того, как туда устремились сторонники Дональда Трампа. По ее данным, это произошло в воскресенье после блокировки аккаунтов Трампа в Twitter и Facebook и отключения социальной сети Parler, популярной среди сторонников президента.

    При этом первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич сообщил, что мессенджер Telegram может столкнуться с проблемами из-за резкого роста популярности: западные IT-компании могут удалить его из своих магазинов приложений, а ФБР ввести санкции против основателя Павла Дурова.

    Напомним, Facebook 7 января запретила публикации Трампа на своей платформе и в Instagram. аналогичный запрет для республиканца ввел Twitter. Аккаунты Трампа заблокировал также стриминговый сервис Twitch. Подобное решение приняла социальная сеть Snapchat. В ответ на это республиканец обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами.

    Мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, американская компания Apple удалила из магазина мобильных приложений App Store сервис микроблогов Parler.

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    Крупные компании США заморозили политические пожертвования

    12 января 2021, 07:57

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Множество крупных компаний, в том числе американская технологическая компания Google, сообщили о заморозке спонсирования политических кампаний для оценки событий, связанных с беспорядками в Вашингтоне.

    Как сообщает телеканал CNBC, ранее о таком решении сообщили компании Microsoft и Facebook.

    «Мы заморозили все политические пожертвования от NetPAC (комитет по политическим пожертвованиям Google), пока мы изучаем и оцениваем его политику после крайне тревожных событий прошлой недели», – передает РИА «Новости» слова представителя Google Хосе Кастаньеды.

    О частичном или временном прекращении политического спонсирования также объявили онлайн-сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb, один из крупнейших инвестбанков мира JP Morgan Chase, финансовая корпорация Citigroup, инвестиционный банк Goldman Sachs и сеть отелей Marriott International.

    Тем временем компания Amazon заявила, что ее комитет по политическим действиям (PAC) приостановил выделение средств законодателям США, которые на прошлой неделе голосовали против утверждения победы демократа Джо Байдена на выборах главы государства.

    «Учитывая неприемлемую попытку подорвать законный демократический процесс, комитет по политическим действиям Amazon приостановил выделение пожертвований всем членам конгресса, которые голосовали за отмену результатов президентских выборов в США», – заявил представитель Amazon, которого цитирует телеканал CNN.

    В компании отметили, что намерены «обсудить свои опасения» напрямую с теми членами Конгресса, которых ранее поддерживали.

    Напомним, ранее во вторник конгрессмен-республиканец Том Рид сообщил, что внесет в Палату представителей США резолюцию с порицанием действующего президента Дональда Трампа.

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    Нетаньяху заменил фотографию с Трампом в Twitter

    12 января 2021, 11:27

    Текст: Наталья Ануфриева

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заменил фото на обложке своей страницы в Twitter, где он был изображен с президентом США Дональдом Трампом.

    Долгое время Twitter премьера иллюстрировала фотография, на которой он был запечатлен во время встречи с Трампом в Белом доме, однако во вторник этот снимок был заменен на фотографию, изображающую Нетаньяху, которому делают инъекцию вакцины от коронавируса, передает РИА «Новости».

    «Граждане Израиля, возвращаемся к жизни», – написано на фотографии.

    Никаких специальных комментариев относительно замены фотографии не последовало.

    Напомним, вторую дозу вакцины от компании Pfizer Нетаньяху получил в субботу, 9 января. До этого он призвал «немедленно ввести полный карантин» в Израиле.

    Напомним, Демократическая партия США готовится к попытке импичмента в отношении Трампа за «попытку совершения госпереворота» – именно так трактуется выступление президента перед протестующими, после которого те пошли захватывать Капитолий.

    Кроме того,  во вторник конгрессмен-республиканец Том Рид сообщил, что внесет в Палату представителей США резолюцию с порицанием действующего президента Дональда Трампа.

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    Акции Twitter и Facebook выросли на торгах в США после падения

    12 января 2021, 18:20

    Текст: Ксения Панькова

    Акции американских компаний Twitter и Facebook немного выросли в цене в начале фондовых торгов в США после падения на фоне закрытия доступа к учетной записи действующего главы американской администрации Дональда Трампа.

    Стоимость акций Twitter к 09.33 по времени Восточного побережья США (17.33 мск) повысилась на 0,12% (0,06 доллара), до 48,24 доллара. Ценные бумаги Facebook подорожали на 0,32% (0,82 доллара), до 257,66 доллара, передает ТАСС.

    Торги открылись разнонаправленной динамикой основных котировок. В первые минуты после начала сессии американский промышленный индекс Dow Jones сократился на 48,43 пункта (0,16%) и установился на отметке 30 960,26 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, прибавил 1,07 пункта (0,03%) и оказался на отметке 3 800,68 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq повысился на 56,20 пункта (0,43%), до 13 092,63 пункта.

    В понедельник рыночная капитализация компаний Facebook и Twitter сократилась на 44 млрд долларов после блокировки аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа 7 января.

    Напомним, Facebook 7 января запретила публикации Трампа на своей платформе и в Instagram. аналогичный запрет для республиканца ввел Twitter. Аккаунты Трампа заблокировал также стриминговый сервис Twitch. Подобное решение приняла социальная сеть Snapchat. В ответ на это республиканец обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами.

    Мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, американская компания Apple удалила из магазина мобильных приложений App Store сервис микроблогов Parler.

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