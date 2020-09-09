Замминистра энергетики Тихонову предъявили обвинение

Заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову предъявлено обвинение в хищении 603 млн рублей, сообщил Следственный комитет.

Тихонов, по версии следствия, занимался махинацией в должности директора государственного предприятия «Российское энергетическое агентство», сообщается на сайте СК. Также к хищению причастны советник Тихонова Роман Рыжков, и вице-президент АО «Ланит» Владимир Макаров и Виктор Серебряков.

Махинации, как полагают следователи, проходили во время создания некоей информационной системы.

«Указанные лица задержаны. Ныне Тихонов занимает должность заместителя министра энергетики России. При этом он попытался скрыться, применяя различные способы конспирации, многократно изменяя используемые автомашины и места временного нахождения на территории Москвы», – говорится в сообщении.

В ходе обысков дома и на работе у фигурантов прошли обыски, были изъяты документы и «предметы, имеющие значение для дела». Тихонов был задержан во время обыска в квартире.

Следствие намерено поместить фигурантов под стражу.

Во вторник сообщалось, что Тихонов был задержан по подозрению в мошенничестве. СМИ отмечали, что Тихонов не признавал свою вину.