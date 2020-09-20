В России опровергли передачу Обамой разработок гиперзвукового оружия

Инженер-конструктор ракетно-космической техники Герберт Ефремов опроверг заявление президента США Дональда Трампа о похищении Россией информации о разработках гиперзвукового оружия.

«Трамп сказал, что русским сдал эти «секреты» Обама. Только Барак Обама – президент США с 2009 года. Наши эксперименты по этим делам начинали в советское время, когда Обама был подростком», – передает ТАСС слова Ефремова.

Конструктор подчеркнул, что Обама еще в школу ходил, когда СССР уже экспериментировал с гиперзвуком.

Напомним, Россия превзошла Соединенные Штаты в создании гиперзвукового оружия. Гиперзвуковые ракеты существуют пока только в России, хотя их разработкой и испытаниями активно занимаются и другие страны, в первую очередь США.

Между тем американский лидер Дональд Трамп заявил, что Россия якобы разработала гиперзвуковое оружие после того, как «украла» информацию у США.

Президент России Владимир Путин заявлял, что впервые в новейшей истории Россия обладает самым совершенным оружием, способным защитить страну от любых внешних посягательств.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какое российское гиперзвуковое оружие может угрожать Америке.