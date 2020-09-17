Кузнецова призвала принять меры по защите детей от педофилов после трагедии в Рыбинске

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова заявила, что необходимо устанавливать пожизненный надзор за педофилами и создать их реестр для борьбы с преступлениями против несовершеннолетних. Омбудсмен сделала такое заявление после гибели двух сестер в Рыбинске.

«Погибли две сестренки в Ярославле. Страшное преступление. Преступник, совершивший это зверство, еще не найден. Известно, что он ранее был судим за изнасилование и убийство ребенка. Теперь жертвами стали еще две девочки. Сколько еще пройдет времени? Срочно необходимы действенные механизмы по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних», – заявила Кузнецова в своем Instagram.

Она напомнила, что направляла предложения о пожизненном административном надзоре за педофилами и о создании специального реестра осужденных по соответствующей статье.

«Гибнут дети, давайте примем эти или иные меры, чтобы защитить детей», – призвала омбудсмен.

Об обнаружении тел двух девочек с признаками насильственной смерти в квартире одного из домов в Рыбинске сообщалось во вторник. Отмечалось, что тела детей нашла их мать. Семейство переехало в Рыбинск из Омска.

В ходе расследовании убийства сестер возбудили уголовное дело об изнасиловании, дело передано в Главное следственное управление СК.

Подозреваемым является сожитель матери убитых детей. Он в декабре 2019 года освободился из мест лишения свободы после совершения особо тяжких преступлений, включая убийство.