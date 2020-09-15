Прививку от коронавируса сделали 14-летней внучке разработчика вакцины

Директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбург заявил, что его несовершеннолетняя внучка прошла вакцинацию от коронавируса. Прививка не вызвала побочных эффектов.

«Супруга вакцинировалась, дочка, и даже, позволю себе сказать, вакцинировалась внучка», – рассказал Гинцбург во вторник в эфире программы «Док-ток» на Первом канале, передает ТАСС

Он признал, что «нарушил все правила», так как его внучке 14 лет, однако побочных эффектов прививка не вызвала – только в первые сутки температура девочки поднялась до 37,5.

«И ребенок защищен и спокойно ходит в школу, я спокоен», – сказал Гинцбург.

«До тех пор, пока мы не будем провакцинированы на хорошем популяционном уровне, будет, к сожалению, и вторая, и третья, и десятая волна», – добавил он.

Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что все 13 провакцинированных от коронавируса жителей Москвы чувствуют себя хорошо.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.