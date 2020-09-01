Названы опасные для собак растения

Сирень, пионы, лилии, тюльпаны, ирисы и ряд других известных культурных растений могут привести к отравлению, нарушениям работы ЦНС и сердечно-сосудистой системы собак, сообщил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

Съеденное собакой домашнее растение может привести к летальному исходу животного, приводит слова Голубева Агентство городских новостей «Москва».

«Важно внимательно отнестись к выбору растений для дома, а также воспитывать собаку, чтобы она случайно не отравилась съеденным цветком или, например, химическим средством. Ни в коем случае не позволяйте собаке грызть срезанные ирисы, нарциссы, пионы, люпины, каллы, тюльпаны, лилии, гипсофилу, подснежники, нарциссы, хризантемы, ландыши, делфиниумы, наперстянку, а также гиацинты и сирень. <…> Также не допускайте, чтобы собака пила воду из вазы, в которых стоят цветы», – сказал Голубев.

Опасны ароидные растения (вызывают жжение, волдыри на слизистой, затруднение дыхания или его остановку, отек гортани, конъюнктивит...). К ароидным видам относится монстера, сингониум, замиокулькас, калла, диффенбахия, антриум.

Пасленовые иногда инициируют тошноту, сонливость и расстройство желудка, помутнения сознания и даже паралич за счет содержащихся в них алкалоидов (к комнатным пасленовым относятся декоративный перец, соландра, бругмансия, броваллия и брунфельзия).

«Если вам кажется, что животное съело растение, необходимо вызвать рвоту. Например, подойдет 1,5%-й раствор перекиси водорода или 3%-й раствор, который необходимо развести наполовину водой. Маленькой собаке достаточно одной чайной ложки, средней – две-три ложки, а крупной собаке на каждые 5 кг веса по одной чайной ложке», – рекомендует кинолог.