Политолог оценил готовность главы Иркутской области к диалогу с оппозицией

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25 августа, вторник  |  Последнее обновление — 18:16  |  vz.ru
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Турецкие залежи газа в Черном море вызывают большие сомнения

Турция мечтает добывать собственный газ Zuma/ТАСС
Турция заявила об открытии в Черном море крупного месторождения газа, которое позволит стране стать независимой от импорта энергоресурсов. Они обходятся Анкаре в десятки миллиардов долларов ежегодно. Эрдоган назвал это событие историческим и объявил, что рассчитывает на такой же успех и в Средиземном море. Что в этом случае ждет российский газ? Подробности...
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Лукашенко до сих пор боится ссоры с Киевом

Лукашенко рассудил, что Белоруссия может неплохо заработать на российско-украинской ссоре Петр Сивков/ТАСС
Министерства иностранных дел Белоруссии и Украины обменялись резкими заявлениями по теме белорусских протестов. Отношения двух стран, еще недавно балансировавшие на грани дружеских, скатываются в откровенно враждебные. Удивительно то, что враждебность демонстрирует в основном Киев, а Минск лишь огрызается в ответ. Почему? Подробности...
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Какими могут стать военные потери России в Белоруссии

Численность военного контингента РФ в Белоруссии оценивается в 800 человек, службу они несут на 43-м узле связи ВМФ России и на РЛС «Волга» mil.ru
В воскресенье в Минске запланированы очередные акции оппозиции. Ранее некоторые члены координационного совета Светланы Тихановской выступили за закрытие российских военных баз, расположенных на территории Белоруссии, и выход страны из ОДКБ. Сейчас в республике функционируют два военных объекта РФ, и оба имеют для Минобороны определенную ценность. Как повлияет их возможная утрата на обороноспособность России? Подробности...
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Зачем автомат президенту Белоруссии

Штурм дворца Лукашенко мог сорваться из-за отключения интернета кадр из видео
В воскресенье Александр Лукашенко стал объектом критики, когда появился в президентской резиденции в военной форме и с автоматом. Его сопровождал вооруженный и облаченный в каску и бронежилет сын. Противники президента сочли такое поведение Лукашенко чрезмерным: оппозиция не собиралась устраивать нападения на правительственные объекты. Впрочем, по другим данным, штурм президентского дворца все же готовился. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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У каждого оппозиционера есть свои скелеты в шкафу

Павел Данилин, политолог
Если с поля выбывает фигура Навального, занять его место будет очень много желающих, но при этом явно не имеющих на то особых оснований политиков. Что означает жесточайшую внутривидовую борьбу, которая, очевидно, не будет подковерной. Подробности...

«Малые» европейские игроки активизировались в Белоруссии

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
В белорусские дела пытаются активно вмешиваться не только ее непосредственные соседи или ведущие государства Евросоюза. Весьма напористо действуют Чехия, Швеция и Австрия, имеющие очевидный шкурный интерес. Подробности...

Как травить оппозицию, чтобы она осталась жива

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Никогда. Слышишь, никогда. Ни при каких обстоятельствах не убивай того, кого тебе поручили убить. Используй доверенный тебе «Новичок» филигранно и виртуозно, привлеки внимание всего мира, но жертва режима должна остаться жива. Подробности...
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Лукашенко не случайно вооружился автоматом

Белорусская оппозиция проигрывает

Русофобы заманивают Тихановскую

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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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  • Да, оппозиция перейдет к уличным столкновениям

  • Нет, оппозиция продолжит мирные протесты
Провальные спецоперации Украины в России и Белоруссии являются:
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  • Спланированными и согласованными с Зеленским операциями

  • Операциями, спланированными при содействии западных спецслужб
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    Политолог оценил готовность главы Иркутской области к диалогу с оппозицией

    25 августа 2020, 17:40

    Текст: Елизавета Булкина

    Врио главы Иркутской области Игорь Кобзев, который в выходные вышел к сторонникам оппозиции, чтобы ответить на их вопросы, продемонстрировал почти стопроцентное самообладание, способность выслушивать вопросы и давать на них ответы, считает политолог Серей Шмидт.

    «До 23 августа Игорь Кобзев проводил вполне «консервативную» избирательную кампанию. Чувствовалось, насколько принципиальна для него консолидация вокруг себя региональной элиты с соответствующим расчетом на ее ресурсы влияния на избирателей. Но 23 августа все неожиданно переменилось. Кобзев пообщался с гражданами, которые с одной стороны, уверены в том, что они и есть «настоящий народ». С другой стороны, этих граждан нельзя назвать эмоционально-нейтральными – они не стеснялись, и не боялись подчеркивать свое недружелюбное, более того, враждебное отношение к врио губернатора», – заявил Шмидт.

    Как сообщает издание «Ирк.ру», «в выходные Кобзев продемонстрировал, что готов общаться и с теми, кто предпочитает «язык площадей». Врио губернатора неожиданно вышел к участникам организованного КПРФ митинга, хотя митингующие не ожидали этого и оказались не готовы к прямому диалогу. «Лидер митинга, который громче всех выкрикивал лозунги, предпочел ретироваться. Оказалось, что человек не местный и просто не ориентируется в проблемах Иркутской области. В тот же день Кобзев встретился с жительницей Иркутска Еленой Масловой, которая в Facebook написала, что хочет задать главе региона самые нелицеприятные вопросы», пишет издание.

    Шмидт отмечает, что ситуация недоброжелательного общения – один из предельных по значимости тестов для политиков.

    «В каком-то смысле он прошел его, уже просто согласившись пройти. Без встречи с разгоряченными завсегдатаями митингов и оппонентами из Фейсбука можно было обойтись. О том, что «люди из народа» бросали Кобзеву вызов, и он его не принял, посудачили бы пару дней и забыли. Не хочу обидеть никого из собеседников Кобзева, но я почти уверен, что вызовы эти делались с расчетом на то, что никакой ответной реакции не последует, ибо элемент растерянности тогда, когда она последовала, считывался. Ну и про сами встречи. Кобзев продемонстрировал почти стопроцентное самообладание, способность выслушивать вопросы и давать на них ответы, заранее зная, что большинство этих ответов не устроит собеседников – не потому, что ответы плохи, а потому что сами собеседники слишком эмоционально настроены против. В общем, со времен [Юрия] Ножикова (губернатор Иркутской области с 1991 по 1997 год – прим. ВЗГЛЯД) я не припоминаю ничего подобного за иркутскими губернаторами», – отметил политолог.

    «Фейсбучную реакцию на все это я пронаблюдал с интересом. Дань уважения Кобзеву воздали его убежденные противники, кто-то признался в том, что определился с выбором и голосовать будет именно «за генерала». От себя добавлю, что разговор с Еленой Масловой получился чуть ли не идеальным выборным роликом Кобзева, намного более тонким и эффективным по воздействию, нежели то, что делается для рекламы Кобзева хорошо оплачиваемыми профессионалами. Есть о чем задуматься и политикам, и политтехнологам после этого», – подчеркнул Шмидт.

    Ранее Кобзев представил предвыборную программу в качестве кандидата на пост руководителя региона. Основной упор он решил сделать на том, что жителям региона необходимо обеспечить принципиально новый уровень жизни. Для этого планируется ввести дополнительные меры соцподдержки. В частности – выплата 20 тыс. рублей семьям на первого ребенка. Также будет вестись целенаправленная борьба с бедностью. За четыре года количество жителей региона с низким доходом планируется сократить с 18% до 14%. Кроме того, поставлена задача за четыре года поднять продолжительность жизни в Иркутской области с 69,2 до 70,5 лет и построит в регионе 150 ФАПов до 2024 года и обеспечить их фельдшерами.


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