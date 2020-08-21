ЕС ждет начала диалога властей Белоруссии с Координационным советом оппозиции

ЕС ожидает, что власти Белоруссии начнут полноценный диалог с Координационным советом оппозиции для выхода страны из кризиса, заявила пресс-секретарь службы ЕС по внешней политике и политике безопасности Набиля Массрали.

«Мы ожидаем, что белорусские власти прекратят уголовное дело и вместо этого начнут диалог с целью продвижения к мирному выходу из текущего кризиса», – передает РИА «Новости» слова Массрали.

По ее словам, ЕС считает, что власти Белоруссии вновь запугивают политических оппонентов, гражданское общество должно быть защищено от арестов и насилия.

«Координационный совет, в состав которого входят представители различных слоев белорусского общества, обратился к властям для диалога, а власти ответили возбуждением уголовного дела. Такими действиями белорусские государственные власти снова вернулись к запугиванию по политическим мотивам. Гражданское общество и участники диалога о будущем Белоруссии должны быть защищены от арестов и насилия», –добавила представитель внешнеполитической службы ЕС.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

ЕС объявил результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными.

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