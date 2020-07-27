Роспотребнадзор подготовил рекомендации по профилактике COVID-19 в аквапарках

Роспотребнадзор подготовил методические рекомендации по предупреждению распространения коронавируса в аквапарках.

В документе приведены рекомендации по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий, в том числе соблюдению социальной дистанции, использованию средств индивидуальной защиты персоналом, генеральной уборке помещений с дезинфицирующими средствами, очистке и дезинфекции вентиляционной системы, передает РИА «Новости».

«Соблюдение всех мер предосторожности при посещении аквапарков позволит значительно снизить риск заражения новой коронавирусной инфекцией и сохранить здоровье сотрудников и посетителей», – отметили в Роспотребнадзоре.

В частности, доступ в аквапарки должен быть ограничен – не более 50% от вместимости объекта. Кроме того, рекомендуется ограничить контакты между персоналом и посетителями, а при входе и в местах общего пользования установить оборудование для обработки рук антисептическими средствами.

Также персонал должен быть обеспечен запасом масок, перчаток, дезинфицирующих салфеток и кожными антисептиками для рук, отмечается в рекомендациях. Посетителям в аквапарке разрешается предоставлять только упакованные напитки и готовую пищевую продукцию в промышленной упаковке.

Аквапаркам и аттракционам на открытом воздухе разрешили работать в Краснодарском крае с 18 июля.

Ранее главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников раскритиковал требования санитарных врачей и Роспотребнадзора относительно ограничительных мер из-за коронавируса.