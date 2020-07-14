Доктор Мясников усомнился в необходимости ограничений по коронавирусу на курортах

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14 июля, вторник  |  Последнее обновление — 10:29  |  vz.ru
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Галина Хованская: Для людей с невысоким доходом нужно строить наемные дома

Уже к середине 20-х годов новоселье будут справлять по пять миллионов российских семей в годФото: Александр Рюмин/ТАСС
До пандемии лишь около трети россиян могли себе позволить взять кредит на квартиру. Сейчас этот процент еще ниже. Об этом сказала газете ВЗГЛЯД глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Владимир Путин в понедельник заявил, что у России впервые появился исторический шанс решить жилищный вопрос. Какими же могут быть пути решения важнейшей проблемы? Подробности...
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Окружение Фургала разогревает Хабаровск

Местные эксперты уверены, что акция была спланирована заранееФото: Дмитрий Моргулис/ТАСС
В Хабаровске прошла несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Ее организаторами выступили подчиненные губернатора, которые, похоже, таким образом пытаются обезопасить от возможного ареста себя самих. При этом краевые чиновники проигнорировали реальную опасность для всех жителей города – пандемию коронавируса. Подробности...
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Как работает гриф секретности в деле Сафронова

Адвокаты Сафронова выбрали сомнительную линию защитыФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Советнику главы Роскосмоса журналисту Ивану Сафронову предъявлено обвинение в госизмене. Сам Сафронов утверждает, что полностью невиновен, аналогичные заявления делают и его адвокаты. В чем особенность линии защиты, которую используют адвокаты Сафронова – и действительно ли секретность используемых в деле материалов мешает качественной защите обвиняемого? Подробности...
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Предатель уничтожил половину Оклахомы

Оклахома была «медвежьим углом», куда в добровольно-принудительном порядке ссылали индейцевФото: Michael Nigro/ZUMA/ТАСС
Верховный суд США восстановил справедливость в отношении части американских индейцев, вернув им землю − половину штата Оклахома. Это сенсационное и без преувеличения историческое решение, критики которого ожидают катастрофических последствий для страны в будущем, а уже в этом году оно может стоить Трампу переизбрания. По сути, президента попросту предали.  Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Россия и Европа должны ответить Эрдогану за Святую Софию

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Реджепа Эрдогана нужно наказать за изменение статуса Святой Софии. И даже не за то, что он покусился на памятник ЮНЕСКО, а за то, почему он покусился. Если не дать турецкому султану по рукам сейчас, то потом придется тратить на это гораздо больше сил. Подробности...

Решение Верховного суда круче возвращения Крыма

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Верховный суд РФ постановил, что россияне вправе подавать иски к Facebook в российских судах. С учётом того, что это всё автоматически распространится на Instagram, Twitter и прочие, по сути дела, это новая попытка «возвращения» Крыма, даже ещё и круче. Подробности...

Хабаровское дело – привет из 90-х

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Заказчиками и организаторами мероприятий в поддержку Фургала являются не консолидированные хабаровские элиты, а их часть – причем очень специфическая. Та самая, что родом из бизнеса «святых 90-х». Подробности...
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    Порошенко готовит переворот?

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      Награждена обладательница самой большой груди Украины

      Забавная акция прошла на Украине – было присуждено звание обладательницы самой большой натуральной груди в стране. Звание это получила уроженка Полтавской области Мила Кузнецова, судьи зафиксировали у нее 13 размер груди
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      О том, что жизнь на планете продолжается, несмотря на пандемию и глобальные проблемы, лучше всего напоминают фотографии недавно появившихся на свет детенышей. К примеру, этого милого медвежонка-панды из берлинского зоопарка
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      Ужесточение карантина вызвало в Сербии беспорядки

      Массовые беспорядки произошли в Сербии – протестующие против карантинных мер жители Белграда попытались взять штурмом парламент страны. Они недовольны, в частности, планами ввести комендантский час
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              Доктор Мясников усомнился в необходимости ограничений по коронавирусу на курортах

                 14 июля 2020, 10:04
              Фото: Владимир Песня/РИА Новости
              Текст: Евгения Шестак

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              Главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников раскритиковал требования санитарных врачей и Роспотребнадзора относительно ограничительных мер из-за коронавиурса.

              Мясников в своем Telegram-канале поделился наблюдениями по поводу отдыхающих в Сочи.

              «Переполненные пляжи-яблоку некуда упасть, в море – компот из тел. При этом великолепный 50 метровый бассейн при гостинице закрыт. Вернее – на бортик пускают, а плавать – нет! Почему? Низзя, коронавирус! Требования санитарных врачей, Роспотребнадзора! И так повсеместно – на пляжах не протолкнуться, а бассейны и аквапарки закрыты по абсурдным требованиям! Как это называется? Правильно – идиотизм!», – отметил он. 

              По его словам, что такие ограничения «подрывают веру в адекватность действий» Роспотребнадзора в борьбе с распространением коронавируса. 

              «Когда на площадке у лифта расчерчена дистанция в 1,5 метра, а в сам лифт набивается людей, как сельдей в бочке, не вдохнуть, когда в самолете все в масках (пока стюардессы бегают) при замкнутой системе циркуляции воздуха (там форточку не откроешь!), когда требуют надевать перчатки, не понимая видимо, что если их не менять постоянно, они сами становятся источником заразы. Что перчатки – личное дело каждого, кто хочет предохранить свою кожу от раздражения от частого применения антисептика, что COVID не передается через кожу рук. У всех есть глаза и мозги, за кого нас считают?! Ну, хоть бассейны откройте!» – возмутился врач. 

              Мясникова поддержала главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян, добавив, что «именно непонимание логики этих мер уже довело работников и владельцев до бешенства». 

              «Люди разоряются, теряют работу из-за того, что выглядит как самодурство: в Сочи толпы людей на пляжах, в ресторанах, везде, а именно авквапарки и бассейны остаются закрытыми. Как будто аквапарк когда-то покусал кого-то, кто принял это решение, и это такая личная месть», – написала она в Telegram.

              Симоньян отметила, что когда чиновники не видят за своими решениями судьбы конкретных людей – «это ожесточает людей». 

              Ранее Мясников заявил, что вторая волна коронавируса, которую прогнозируют в октябре-ноябре, может не предполагать введение ограничений. 

              Профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн ранее заявил, что первая волна эпидемии коронавируса подходит к концу, но вторая волна COVID-19 неизбежна.

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