Избиратели потребовали от членов УИК не лишать россиян возможности голосовать

В Сети появилась петиция избирателей, которые потребовали от членов участковых избирательных комиссий (УИК), угрожающих забастовкой, выполнять свою работу и не лишать граждан возможности голосовать.

«С 25 июля по всей России начинается голосование по поправкам в Конституцию. Оно является общенациональным и решающим для будущего нашей страны. Однако ряд членов избирательных комиссий, под влиянием определенных политических сил, которые выступают против народного волеизъявления, объявили бойкот под мнимыми предлогами. Таким образом они оказывают давление на граждан, насильно лишая нас возможности проголосовать и выразить свое мнение в рамках голосования», – говорится в петиции, размещенной на портале Change.org.

Авторы петиции сочли такое поведение «незаконным и нарушающим права россиян».

«Мы требуем, чтобы все члены участковых избирательных комиссий выполняли свой долг, тем более при проведении данного голосования предусматриваются, с учетом эпидемиологической ситуации, специальные условия для охраны здоровья», – отмечается в документе.

«Своим отказом участвовать в выборах данные люди не только лишают нас избирательного права, но и нарушают федеральное законодательство! Предупреждаем Вас, что за подобные противозаконные действия предусмотрена ответственность по статье 141 УК РФ о «Воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий». Не вам решать, сможем ли мы проголосовать или нет!» – заключили авторы петиции.

Между тем, в начале июня обнаружилось, что «петиция членов УИК» об отказе участвовать в голосовании 1 июля на самом деле была создана московским штабом блогера Алексея Навального.

Напомним, что поправки в Конституцию, голосование по которым состоится с 25 июня по 1 июля, предусматривают усиление прав россиян на получение бесплатной и качественной медицинской помощи. Ответственность за это теперь предложено возложить на все уровни власти: от федеральной до муниципальной.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД