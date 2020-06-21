Путин подписал указы о награждении медиков за вклад в борьбу с COVID-19

Президент России Владимир Путин подписал указы о награждении работников российских медицинских и научных учреждений орденом Пирогова и медалью Луки Крымского.

«Владимир Путин подписал указы о награждении работников российских медицинских и научных учреждений за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга, орденом Пирогова и медалью Луки Крымского», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее глава государства учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы России.

Путин поздравил медработником с профессиональным праздником, который отмечается 21 июня, и поблагодарил медиков за самоотверженный труд, отметив, что в период серьезных испытаний на фоне ситуации с коронавирусом они мужественно выполняют свой долг.

Глава государства заявил, что «жертвенный подвиг медицинских работников» в период коронавируса «навсегда войдет в историю нашей медицины, да и в целом нашей страны».