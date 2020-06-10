Адвокат потерпевшей стороны призвал выяснить, почему Ефремова не лишили прав

Представитель потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием артиста Михаила Ефремова Александр Добровинский сообщил, что намерен обратиться в прокуратуру с просьбой проверить возможное наличие коррупционной составляющей в том, что у актера не отобрали водительские права за прежние нарушения.

«Я направлю запрос в прокуратуру с просьбой проверить, каким образом Ефремов, имея более 50 нарушений ПДД, возможно, за вождение в пьяном виде, не был лишен водительских прав. Возможно, тут есть коррупционная составляющая, и некие инспекторы ДПС возвращали ему их за деньги», – приводит слова адвоката ТАСС.

По мнению Добровинского, если бы Ефремова лишили прав, то автоаварии, произошедшей два дня назад, не случилось бы.

Напомним, в понедельник вечером Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.

Таганский районный суд отправил Ефремова под домашний арест. При этом Ефремов в зале суда заявил: «Мы со следствием договорились, что я согласен на домашний арест».

Комментируя ситуацию, публицист, телеведущий и режиссер Евгений Понасенков выразил мнение, что любой другой «простой» фигурант уголовного дела сидел бы за решеткой, а не «прохлаждался дома».

На ваш взгляд Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом? Да, если на это согласятся родственники погибшего

Да, реальный срок – слишком суровое наказание для актера

Нет



Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об аварии и ее возможных последствиях для Ефремова.

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