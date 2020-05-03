Жителей Украины возмутил российский лук

Украинцы в соцсетях возмутились тем, что в супермаркете в Киеве продают российский лук.

Музыкальный продюсер Алена Мозговая опубликовала в Facebook сответствующие фотографии из магазина сети FOZZY, передает РИА «Новости».

«Лук из России, морковь из Израиля, капуста из Италии», – заявила она.

Украинские пользователи возмутились тем, что в магазине торгуют импортными продуктами, пока «свое выкидывают» и «родное пропадает».

«Вредители!» – говорится в одном из возмущенных комментариев.

Напомним, по итогам 2017 года крупнейшим торговым партнером Украины оставалась Россия. По данным за 2018 года, Киев увеличил импорт товаров из России.

В декабре 2019 года, Киев продлил на год действие пошлин против российских товаров. Нацбанк Украины сообщал, что объем импорта товаров на Украину из России сократился в 2019 году на 15,3%.

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