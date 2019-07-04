Финляндия назвала ЕС крупнейшим торговым партнером Украины

Европейский союз стал крупнейшим торговым партнером Украины, заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в ходе конференции по вопросам реформ на Украине, проходившей в Торонто.

Хаависто заявил, что одним из важных способов помочь Украине «справиться с трудной ситуацией» является дальнейшее укрепление сотрудничества с ЕС. «Восточное партнерство, ассоциация ЕС – Украина и соглашения о свободной торговле играют важную роль», – приводит его слова RT.

«Уже сейчас ЕС стал крупнейшим торговым партнером Украины, а безвизовый режим увеличил прямые контакты граждан», – сказал глава внешнеполитического ведомства Финляндии.

Между тем, в мае госслужба статистики Украины сообщала, что крупнейшим торговым партнером Украины впервые стал Китай. Товарооборот между двумя странами составил 2,643 млрд долларов (10,2% от общего объема). Россия оказалась на втором месте – 2,559 млрд долларов (9,8%).

При этом по итогам 2017 года крупнейшим торговым партнером Украины стала Россия. По данным за январь – ноябрь 2018 года, Киев увеличил импорт товаров из России на 17%. При этом объем импорта из России составил 7,4 млрд долларов, что подтвердило роль России в качестве основного торгового партнера Украины.

Кроме того, Россия признавалась крупнейшим инвестором в украинскую экономику.

Газета ВЗГЛЯД ранее анализировала, спасут ли Украину китайские инвестиции.