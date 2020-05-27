Эксперт: Государство не бросит безработных на произвол судьбы

«Для тех, у кого вообще осталось мало денег – это вполне себе подспорье на некоторое время», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Так он прокомментировал новые меры поддержки для безработных, о которых Владимир Путин объявил в среду.

«Мы только начинаем выходить из «пандемической реальности», возвращаться к нормальной жизни. Выходить будем постепенно, и те несколько месяцев, когда наши предприятия простаивали, конечно, будут сказываться. Особенно в таких отраслях, как сфера услуг, торговля, где многие потеряли работу», – сказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

Еще во время режима самоизоляции начали действовать меры помощи безработным, принятые правительством еще в конце марта – начале апреля, напомнил Мартынов. К ним он отнес увеличение втрое минимального пособия по безработице, которое составило 4,5 тыс. рублей, и увеличение в полтора раза максимального пособия – до более чем 12 тыс. рублей. Эксперт также отметил своевременность принятого сегодня на совещании решения продлить выплату этих повышенных пособий до октября, «независимо от того, как будут разворачиваться события». Ранее, напомним, пособие предполагалось платить только до июня.

«Для тех, у кого вообще осталось мало денег, это вполне себе подспорье на некоторое время. Да, это немного – например, для жителей Москвы. Но таковы пока те реальные пределы, в которых государство может помочь людям в тяжелое время, – добавил он. – Ведь «пособие» – это от русского слова «подсобить», это вовсе не замена зарплаты».

Кроме увеличения размера пособия, президент на совещании в среду потребовал также наращивать другие социальные меры поддержки сограждан, оказавшихся в трудной ситуации, отметил Мартынов. Эксперт, в частности, назвал удачным решением объявленные на совещании в среду льготы по налогам для тех бизнесменов, которые стараются сохранить на своих предприятиях рабочие места.

Эксперт согласен с президентом в том, что должны появиться и государственные, и негосударственные программы помощи, которые позволяют «если не полностью решить все проблемы пострадавших от кризиса людей, то, по крайней мере, сделать так, чтобы они не почувствовали себя брошенными и, разумеется, ни в коем случае не голодали».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду, выступая на совещании о ситуации на рынке труда, президент Владимир Путин сообщил, что в России 1,9 млн безработных. По его словам, сохранение рабочих мест и доходов семей с самого начала борьбы с последствиями коронавируса были «важнейшими приоритетами» в работе властей. На первом месте «всегда и везде должны быть люди», подчеркнул президент.

Путин заявил, что минимальное пособие по безработице для россиян, не имевших подтвержденного дохода, нужно повысить с 1,5 до 4,5 тыс. рублей. «За помощью в службы занятости обращаются и граждане, у которых нет подтвержденного дохода, достаточного стажа по прежнему месту работы или они вовсе не были официально трудоустроены, такое, к сожалению, бывает», – передает слова Путина ТАСС. Он отметил, что в этом случае для них предусмотрен минимальный размер пособия – 1,5 тыс. рублей.

«Конечно же, этого мало, такие люди сейчас также нуждаются в поддержке государства, поэтому давайте с 1 мая текущего года, то есть задним числом, увеличим минимальное пособие по безработице втрое – до 4,5 тыс. рублей», – указал Путин. По его словам, в таком объеме пособие будут выплачивать три месяца – до 1 августа.