МИД Чехии поймали на лжи о российском дипломате

Посольство России опровергло утверждение МИД Чехии о том, что около трех недель назад в Прагу прибыл российский дипломат.

В посольстве прокомментировали заявление пресс-секретаря МИД Чехии. Как утверждал представитель чешского ведомства, «фактом является то, что примерно три недели назад в Прагу из командировки вернулся надлежащим образом аккредитованный российский дипломат».

Российские дипломаты ответили, что «фактом это, на самом деле, не является», поскольку «с середины марта ни один из дипломатических сотрудников посольства России в Чехии не прибывал в пражский аэропорт», передает РИА «Новости».

Напомним, в чешском еженедельнике Respekt появилась информация, что Россия якобы готовит покушения на пражских политиков. Российское посольство опровергло эти данные и направило ноту в МИД Чехии.

Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что Чехия – «суверенное государство», которое не позволит «большим мировым державам пытаться каким-то способом оказать влияние» на политическую обстановку в Чехии.

«Недопустимо – если это правда – чтобы некое другое государство проводило здесь акции против наших граждан», – заявил он, подчеркнув, что сложившаяся ситуация не требует таких действий, как, например, выдворение из Чехии посла России.

Представитель чешской контрразведки Ладислав Штиха заявил, что его ведомство считает нынешнюю ситуацию чрезвычайно серьезной.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обвинения в адрес России не имеют доказательств.

Российский МИД потребовал проверить публикацию о «сотрудниках российских спецслужб», которые якобы намереваются отравить мэра Праги и муниципального чиновника.

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