Скворцова назвала сроки выхода на плато заболеваемости коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в России перейдет в стадию плато на следующей неделе, считает глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Мы очень надеемся, что на следующей неделе мы выйдем на плато, мы какое-то время на нем продержимся и пойдем вниз. Вот хотелось бы, чтобы так оно и было», – сказала она на дистанционном заседании в внутрифракционной группы фракции партии «Единая Россия» в Госдуме под руководством Адальби Шхагошева, сообщает ТАСС.

Ранее Минздрав призвал продлить ограничения на майские праздники.

В России за сутки подтвердили 5849 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 68 622 случая коронавируса.

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