В день 150-летия Ленина переименовали село в Иркутской области

Деревню Ленино в Иркутской области официально переименовали в Ново-Ленино в день 150-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Его подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«В соответствии с Федеральным законом «О наименованиях географических объектов» и на основании предложения Законодательного Собрания Иркутской области переименовать расположенное в Осинском районе Иркутской области село Ленино в село Ново-Ленино», – говорится в распоряжении.

По состоянию на 1 января 2015 года в селе «Ново-Ленино» проживали 1283 человек, среди них 37 многодетных семей.

Ранее телеканал RT выпустил ролики про режим самоизоляции к 150-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина.