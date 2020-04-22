Назван общий объем налоговых льгот столичных предприятий

С учетом утвержденных мэром Москвы Сергеем Собяниным антикризисных мер столичному бизнесу в 2020 году будет оказана поддержка в объеме более 170 млрд рублей, сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ефимов указал, что в 2020 году столичным предприятиям предоставлены льготы по налогу на имущество, прибыль, а также транспортному и земельному налогам, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Некоторые категории предпринимателей уплачивают налоги по упрощенной и патентной системе налогообложения по пониженной ставке. Также впервые зарегистрировавшимся индивидуальным предпринимателям по-прежнему предоставляются налоговые каникулы на два года.

«Правительство Москвы приняло три пакета антикризисных мер, в рамках которых объем финансовой поддержки столичного бизнеса, пострадавшего от ограничительных мер, введенных в связи с эпидемией коронавируса, составит более 70 млрд рублей. Эти меры станут дополнением к уже действующей системе льгот и преференций и позволят московскому бизнесу дополнительно уменьшить издержки, что особенно важно в столь непростое для экономики время», – добавил Ефимов.

Утвержденные антикризисные меры поддержат около 21 тыс. московских компаний, уточнил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

Эти меры предусматривают продление сроков уплаты налога на имущество, землю и торгового сбора, освобождение от арендных платежей за городское имущество, субсидирование малого и среднего предпринимательства, отдельные нормы для поддержки строительной отрасли, а также меры, стимулирующие коммерческих арендодателей снижать арендную плату для компаний в отраслях, которые в наибольшей степени пострадали от распространения коронавирусной инфекции.

«Правительство Москвы продолжает работу над следующим антикризисным пакетом в тесном взаимодействии с представителями бизнеса. Предложения предпринимателей по необходимым для каждой из отраслей мерам поддержки будут учтены», – подчеркнул Пуртов.

Ранее Ефимов сообщал, что общий объем беспроцентной отсрочки по налогам для предприятий Москвы составит 9,65 млрд рублей.