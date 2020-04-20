Озвучен объем беспроцентной отсрочки по налогам для предприятий Москвы

Общий объем беспроцентной отсрочки по налогам составит 9,65 млрд рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Предприятия, пострадавшие в связи с распространением коронавирусной инфекции и введением ограничительных мер, получат отсрочку по уплате имущественных налогов. Срок уплаты авансовых платежей по земельному налогу и налогу на имущество организаций за первый квартал продлили до конца года. Это коснется 11,3 тыс. организаций столицы.

Третий антикризисный пакет мер поддержки бизнеса, утвержденный Мэром Москвы Сергеем Собяниным, расширил перечень отраслей, в результате большее количество предприятий может рассчитывать на городскую поддержку. Право на отсрочку получили кинотеатры, санатории, организаторы выставок и конференций, организации сферы дополнительного образования.

«Общий объем беспроцентной отсрочки по налогам составит 9,65 млрд рублей. Это существенное послабление для бизнеса, которое даст возможность многим предпринимателям перераспределить имеющиеся ресурсы и направить их на адаптацию своего бизнеса к текущим условиям, возможно, переориентацию, а главное, исполнение обязательств перед своими сотрудниками», – передает официальный сайт мэрии Москвы слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отсрочка предоставляется для организаций всех перечисленных в указе отраслей автоматически, подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

«Для получения такой отсрочки не требуется подавать заявление или собирать какие-либо документы. Если код основного вида деятельности организации, указанный в ЕГРЮЛ, соответствует одному из ОКВЭД, утвержденных правительством Москвы в перечне для получения отсрочки, то такая организация уже имеет право внести налоговый платеж до конца года», – пояснил он.

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