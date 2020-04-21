Оксфордский словарь обновили из-за коронавируса

Запас слов Оксфордского словаря пересмотрели, включив в него неологизмы, образовавшиеся на фоне вспышки коронавирусной инфекции в мире.

В крупнейшем словаре английского языка появились понятия «социальная дистанция», «самоизоляция» и аббревиатура WFH (work from home – «работа из дома»), пишет The Guardian.

COVID-19, в свою очередь, определяется в словаре как «острое респираторное заболевание у людей, вызванное коронавирусом, которое может приводить к тяжелым состояниям и даже к смерти, особенно у пожилых и у людей с сопутствующими заболеваниями».

Лексикографы отмечают, что коронавирус, или COVID-19, в настоящее время является самым употребляемым словом. В декабре чаще всего звучали слова «Brexit» и «импичмент», а в январе – «коала», bushfire (разрушительные лесные пожары), «иракский», «саранча» и «убийство».

Напомним, что словом 2019 года по версии Оксфордского словаря стало словосочетание climate emergency, то есть «чрезвычайная климатическая ситуация».

А в марте в словаре английского сленга Urban Dictionary появился термин, обозначающий тех, кто не соблюдает меры предосторожности в связи с коронавирусной инфекцией в мире, и тех, кто паникует из-за эпидемии. Это слово covidiot («ковидиот»), образованное путем слияния названия болезни COVID-19 и слова «идиот».

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