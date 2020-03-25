В России предложили запретить шум в квартирах во время карантина

В Госдуме планируется обсудить введение запрета шума в многоквартирных домах во время карантина, заявила член комитета Госдумы по труду и соцполитике Ольга Павлова.

Накануне депутаты от «Единой России» разработали законопроект о нарушении тишины соседями в многоквартирных домах. Предлагается установить запрет на нарушение тишины с 23.00 до 07.00, передает РИА «Новости».

«Сегодня наш законопроект о реализации и сохранении «прав соседей» находится на согласовании во фракции. И мы можем дополнить его новым положением о том, что в период чрезвычайных ситуаций или режима повышенной готовности, в регионах можно было бы вводить особые режимы тишины с длительными периодами», – сказала Павлова.

Она отметила, что правительство и главы субъектов прилагают максимум усилий, чтобы не допустить распространения коронавируса. В частности, внедряя меры домашней изоляции или удаленного режима работы.

«И конечно, в своих квартирах люди должны чувствовать себя спокойно и комфортно», – пояснила парламентарий.

Ранее социальные службы Москвы начали измерять температуру и выдавать антисептики бездомным на фоне распространения коронавируса.

Напомним, российским банкам в качестве профилактики необходимо проводить дезинфекцию банкоматов, а в РПЦ верующих призвали отказаться от паломничества в период пандемии коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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