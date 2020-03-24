Бездомным в Москве начали измерять температуру и выдавать антисептики

Социальные службы Москвы измеряют температуру и выдают антисептики бездомным на фоне распространения коронавируса, сообщает пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения российской столицы.

«Бригады «Социального патруля», работающие на улицах Москвы, обязательно интересуются самочувствием каждого, с кем им приходится вступать в контакт. Социальные работники предлагают бездомным гражданам помощь и проводят с подопечными разъяснительную беседу о защите от инфекций. В приемном отделении центра социальной адаптации, пунктах оказания срочной социальной помощи и в мобильных пунктах, расположенных на привокзальных площадях, у бездомных граждан, которые обратились за помощью, измеряется температура», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Кроме того, при необходимости сотрудники незамедлительно вызывают скорую помощь, которая может госпитализировать бездомного вне зависимости от того, есть ли у него документы или нет.

Помимо еженедельного измерения температуры в центре социальной адаптации и его филиалах организован ежедневный медосмотр находящихся там людей, производится обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных облучателей закрытого типа и ежедневная дезинфицирующая уборка.

В центре и его филиалах всегда есть свободные места, а в пункте оказания срочных социальных услуг общественные и благотворительные организации раздают еду.

Профилактические меры по предупреждению заболеваемости проводятся и для самих сотрудников центра социальной адаптации и «Социального патруля» – при выезде на улицы города сотрудники снабжаются масками.

Напомним, российским банкам в качестве профилактики необходимо проводить дезинфекцию банкоматов, а в РПЦ верующих призвали отказаться от паломничества в период пандемии коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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