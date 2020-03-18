Роскомнадзор предупредил СМИ об ответственности за распространение фейков о коронавирусе

Роскомнадзор предупредил об ответственности СМИ и информационных ресурсов в Сети за распространение ложной информации о коронавирусе.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что Роскомнадзор осуществляет «круглосуточный мониторинг всех СМИ, соцсетей, видеохостингов, телерадиовещательных компаний на предмет выявления недостоверной информации, сеющей панику и провоцирующей общественное беспокойство среди граждан».

Также ведомство находится «в постоянном взаимодействии с правоохранительными органами и Генеральной прокуратурой России с целью незамедлительного и эффективного реагирования по каждому выявленному случаю распространения такой информации».

В отношении СМИ и ресурсов в Сети, нарушающих положения Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации» «в части распространения недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности», будут применяться «самые жесткие меры вплоть до полного и немедленного ограничения доступа к соответствующим информационным ресурсам и лишения лицензий».

Напомним, во вторник президент России Владимир Путин посетил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, который был создан для сбора и проверки всей информации, связанной с коронавирусом, а также для обеспечения координации с органами власти.

Отмечалось, что с начала работы в понедельник центр фиксирует увеличение числа ложных сообщений о коронавирусе.

Для защиты страны от распространения коронавируса российские власти приняли целый ряд мер, в том числе ограничили авиасообщение с европейскими странами, ставшими центром эпидемии. Также закрыт въезд для иностранцев.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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