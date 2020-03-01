Бойфренд погибшей в московской бане девушки назвал инцидент несчастным случаем

Молодой человек погибшей на вечеринке в московском банном комплексе девушки назвал инцидент несчастным случаем.

Молодой человек погибшей девушки в интервью телеканалу «Рен-ТВ» призвал никого не наказывать за случившееся.

Напомним, в пятницу популярная в соцсети Instagram блогерша Екатерина Диденко отмечала день рождения. По предварительным данным, на празднике один из гостей бросил в бассейн почти 30 кг сухого льда. В результате семь человек получили химические ожоги и отравление, двое умерли на месте. Третьим погибшим, как сообщается, стал Валентин Диденко, муж блогерши. Сама девушка призналась, что осознала произошедшее только на следующий день после трагедии. Позднее стали известны детали смертельной вечеринки.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что близких блогерши Диденко погубил «гигантский огнетушитель».

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