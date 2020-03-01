Стали известны детали смертельной вечеринки блогерши Диденко в московской бане

Знакомая блогерши Екатерины Диденко рассказала об образе жизни участников смертельной вечеринки в московском банном комплексе.

Знакомая Диденко сообщила, что общалась с Екатериной в соцсетях и достаточно давно следила за ее жизнью. По словам девушки, о дне рождения блогерши знали многие, а за несколько дней до трагедии Диденко рассказывала о планах устроить нестандартную вечеринку. На празднике присутствовали другие блогеры, сообщил «Московский комсомолец».

«Большинство из них подружились по соцсетям. <…> Собрались люди, у которых вся жизнь напоказ», – рассказала знакомая Диденко.

Многие участники вечеринки давно общались и часто появлялись в постах друг у друга в соцсетях.

«Они постоянно придумывают, кто из них круче что-то учудит, хайпанет», – пояснила девушка.

Она также рассказала, что на праздновании дня рождения Екатерины присутствовали две беременные девушки – сестра блогерши и ее подруга. Многие участники вечеринки состоят в браке, у некоторых есть дети.

«Собрались семейные пары, которые оставили дома маленьких детей с бабушками и дедушками», – сказала подписчица Диденко.

По ее словам, участники вечеринки постоянно выкладывали фото и видео из своей повседневной жизни – походы в кафе и по магазинам. А в последнее время компания «помешалась» на сухом льде: например, они заказывали его для детского праздника. Кроме того, молодые люди устраивали опыты на открытом воздухе.

«Тематика у всех одна – жизнь напоказ. <…> Хайп и чужая жизнь интересна всем. Все эти ребята откровенно о себе рассказывали. Живут они за счет рекламы», – пояснила девушка.

Напомним, в пятницу вечером популярная в соцсети Instagram блогерша Екатерина Диденко отмечала день рождения. По предварительным данным, на празднике один из гостей бросил в бассейн почти 30 кг сухого льда. В результате семь человек получили химические ожоги и отравление, двое умерли на месте. Третьим погибшим, как сообщается, стал Валентин Диденко, муж блогерши. Сама девушка призналась, что осознала произошедшее только на следующий день после смерти мужа и друзей.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что близких блогерши Диденко погубил «гигантский огнетушитель».

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