Суд отправил под домашний арест двух фигурантов дела о разбое с участием сотрудников ФСБ

Московский гарнизонный военный отправил под домашний арест до начала апреля двух фигурантов уголовного дела о разбойном нападении с участием сотрудников ФСБ, сообщила адвокат одного из обвиняемых Ирина Добросельская.

«Сегодня суд отклонил ходатайство следствия и изменил меру пресечения на домашний арест в отношении Владимира Урусова и Романа Оболенского, установив срок домашнего ареста до 10 апреля», – приводит слова представителя защиты ТАСС.

Она добавила, что решение суда связано с тем, что фигуранты дела положительно характеризуются, в том числе в СИЗО, сотрудничают со следствием, а также им предъявлено обвинение в окончательной редакции, согласно которому «их роли в совершении преступления являются второстепенными».

«Следствие подходит к финалу и уже недели через две мы приступим к ознакомлению с материалами дела», – отметила Добросельская.

Напомним, 5 июля в Москве задержали сотрудников «Альфы», «Вымпела» и отдела «К» ФСБ России, а двумя днями ранее ФСБ задержала двух своих сотрудников по подозрению в хищении средств у предпринимателя.

Позже суд заключил под стражу пятерых сотрудников ФСБ, еще двоих отправил под домашний арест. Их также проверяли на возможную причастность к другим эпизодам противоправной деятельности. Сообщалось, что сотрудники ФСБ, которые проходят фигурантами по делу о разбойном нападении, похитили не менее 136 млн рублей.