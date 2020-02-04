Большинство нарушений по новому КоАП можно будет оплатить с 50-процентной скидкой

Новые кодексы по делам об административных правонарушениях в восемь раз увеличат количество составов правонарушений, за которые можно будет оплатить штраф со скидкой 50%, сообщили в пресс-службе Минюста.

В министерстве сообщили, что «проект нового Кодекса об административных правонарушениях предусматривает 1 тыс. 666 составов административных правонарушений», передает ТАСС.

Вместе с тем «проектом Процессуального кодекса об административных правонарушениях предлагается распространить возможность уплаты административного штрафа в половинном размере на все административные правонарушения, за исключением грубых, а также отдельных административных правонарушений в области дорожного движения».

Таким образом, особый порядок уплаты штрафа распространится более чем на 1 тыс. проектируемых составов административных правонарушений.

Под возможность уплаты штрафа «с дисконтом» подпадут 60% всех составов административных правонарушений, предусмотренных в новом проекте КоАП.

В данный момент особый порядок уплаты административного штрафа распространяется только на правонарушения в области дорожного движения, за исключением правонарушений, характеризующихся повышенной степенью общественной вредности.

Возможность оплаты штрафа «с дисконтом» предусмотрена по 124 составам административных правонарушений из более 1 тыс. 800, предусмотренных Кодексом.

Кроме того, в проекте Процессуального кодекса об административных правонарушениях сохранена норма о том, что в случае, если копия постановления о назначении штрафа, направленная по почте, поступила в адрес привлеченного к ответственности лица по истечении 20 дней со дня вынесения постановления, данный срок подлежит восстановлению судьей, другим органом или должностным лицом, вынесшими постановление, по ходатайству лица, привлеченного к ответственности.

Напомним, Минюст опубликовал проект нового КоАП, в котором предложил ужесточить наказание для недобросовестных водителей. Так, штраф за превышение скорости от 20 до 40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до 3 тыс., а за превышение с 40 до 60 километров в час – до 4 тыс. рублей.

В Госдуме заявили, что проект КоАП не соответствует целям послания президента России Владимира Путина.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД