Сотрудница MDK извинилась перед Gett за обвинение таксиста в изнасиловании

Управляющий директор MDK Creative Agency Мария Вылегжанина-Донская, обвинившая в изнасиловании таксиста Gett, попросила прощения у компании, пост с извинениями она разместила в соцсетях.

«Мне понадобились сутки, чтобы разобраться в ситуации, которая произошла со мной, да и то не до конца. Кто из нас не делал быстрых выводов, о которых жалел. Я сразу хочу извиниться перед таксистом Gett, на счет которого я сделала слишком быстрые выводы», – написала она в Facebook.

Она пояснила, что сидела у подруги и пила вино, после чего ей вызвали такси. В машине ее укачало, ей стало плохо, и в добавок началась «паническая атака».

«Я смутно помню, что происходило. Но при панических атаках я хочу куда-то уйти, мне становится очень страшно. Конечно, кто с этим не сталкивался, может испугаться и мне жаль. Я опубликовала пост (с обвинениями в изнасиловании – прим. ВЗГЛЯД) ранее и мне жаль что поспешно. Я была напугана, я боялась», – сообщила девушка.

Вылегжанина-Донская отметила, что после того, как она покинула такси, с ней пытались связаться сотрудники Gett, но она «отсыпалась и не была в состоянии говорить».

Девушка добавила, что утром она попыталась уладить ситуацию, но в компании ей не ответили. «Через какое-то время меня отметили в посте, в котором сотрудник компании выложил видео со мной в машине. А дальше началось страшное! Мне начали сыпаться сообщения, одно прилагаю. Теперь мне реально страшно», – добавила она.

К посту прикреплен скриншот с сообщением, в котором содержатся оскорбления в адрес Вылегжаниной-Донской.

Девушка повторно принесла извинения Gett, и попросила «остановить травлю» в адрес сотрудника компании, который опубликовал видеозапись с ней. При этом перед таксистом в посте извинений нет.

Ранее Вылегжанина-Донская опубликовала пост, в котором обвинила таксиста в изнасиловании. После поездки ее задержали сотрудники полиции. Утром она обнаружила синяки на предплечье, а также пропажу 13-14 тыс. рублей, и сделала вывод, что водитель воспользовался ее беззащитным положением, а деньги украл либо он, либо полицейские.

На данный момент этот пост удален.

В ролике, опубликованном сотрудниками Gett, видно, что девушка вела себя неадекватно, не понимала, где находится, и пыталась выйти из машины на ходу прямо на проезжую часть.

Водитель попытался отговорить ее, но та начала оскорблять его в ответ. После поездки девушка попыталась вступить в конфликт с таксистом, но тот попросил убрать руки.

«Я на женщин руку не поднимаю никогда, даже близко не трогаю», – сказал он в ролике.

Ранее в Сети появилось видео с женщиной, устроившей истерику в такси в Москве. Она кричала на водителя, оскорбляла его и била. После этого девушка попыталась оправдаться, заявив, что водитель ей также якобы хамил и угрожал.