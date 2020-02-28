Эксперт назвал главную задачу России в отношениях с Турцией

«Главная задача для Москвы в Сирии – не допустить вертикальной эскалации, то есть возможности втягивания России в конфликт с Турцией», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Так он прокомментировал резкую эскалацию конфликта в Идлибе, в результате которой погибло свыше 30 турецких военных.

«Сейчас необходимо найти условия прекращения боевых действий, при которых Асад и Эрдоган смогут заявить о достижении победы. Речь идет о конкретном размежевании в Идлибе, которое позволило бы Асаду гарантированно обеспечить безопасность Алеппо и других территорий, а также позволить Эрдогану заявить, что он смог остановить наступление в Сирии, защитить население Идлиба и предотвратить поток беженцев в Турцию и Европу», – считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Он подчеркнул, что найти идеальное решение невозможно – все равно будут недовольные и с той и другой стороны. Потому главная задача – не допустить вертикальной эскалации, то есть возможности втягивания России в конфликт.

«Между Россией и Турцией идет проработка технических вопросов. На этом уровне можно проработать варианты компромисса, касающиеся модальности прекращения огня, территориального размежевания, политического сотрудничества. К примеру, Турция просит Россию открыть контролируемое ею воздушное пространство в Идлибе для боевых и разведывательных беспилотников. У российских военных есть встречные требования, и здесь можно довести переговоры до определенной точки», – отметил собеседник.

Кортунов добавил, что контакты между военными ведомствами двух стран достаточно сильные, тем не менее у них останутся вопросы, которые не получится решить на уровне военных и дипломатов. «Ситуация упрется в решение двух лидеров, поэтому должна состояться встреча или разговор Путина и Эрдогана. Глава России пока не встречается с турецким лидером, так как считает, что встреча пока не подготовлена», – резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли свыше 30 турецких военных. Турция ответила ударами по территории Сирии. Турецкая пресса сообщала об уничтожении конвоя сирийских правительственных сил.

В то же время Минобороны России заявило о попытке террористов провести крупномасштабное наступление на позиции правительственных войск Сирии. В ведомстве уточнили, что такую попытку осуществили формирования террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ).

Позже стало известно о том, что НАТО проведет в пятницу экстренные консультации по запросу Турции для обмена информацией по Идлибу.

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