Эксперт назвал опасные для женского здоровья факторы при работе машинистом поезда

|
14 февраля, пятница | Последнее обновление — 18:36 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Путин прямо поставил Зеленскому вопрос о намерении Украины выполнять «Минск-2»
Разделы
Удешевить ипотеку в России способна дорогая нефть
Конституция России станет ответом на вызовы времени
Гигантский иск Минобороны вызвал переполох в Южной Осетии
Русских и белорусов пытаются рассорить на двух языках
Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска
Когда Бог решает наказать страну, он лишает ее лидера
Алексей Алешковский, сценарист
Разговоры о сильной руке и ее необходимости для России идут довольно давно. Условные патриоты, естественно, голосуют обеими руками за нее, условные либералы – против. Хотя, когда Борис Николаевич Ельцин палил из танков по парламенту, сильная рука их более чем устраивала. Подробности...
Обсуждение: 60 комментариев
Нужно ли управлять национальной памятью
Сергей Мардан, публицист
Наша государственная идеология должна продвигать концепцию народа-победителя и формировать образ России как страны – защитницы справедливости. Это не внешняя политика. Это нужно здесь, внутри. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
В войне против Дамаска Эрдоган потерпит поражение
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Российско-турецкие отношения испытывают проверку на прочность. Виной всему стало наступление войск Асада в Идлибе – а также блеф, которым занимается турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Объявлены лауреаты премии «Оскар» 2020 года
В Лос-Анджелесе 9 февраля прошла 92-я церемония вручения премии «Оскар». Триумфатором стал южнокорейский фильм «Паразиты» режиссера Пон Джун Хо. Картина, ранее победившая на Каннском фестивале, получила статуэтки за лучший фильм, лучший сценарий, лучшего режиссера и лучший международный фильмПодробности...
Шойгу наградил последнего маршала СССР
Министр обороны Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза, члену ГКЧП Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, присужденный ему за вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежиПодробности...
Обсуждение: 4 комментария
Обвал петербургского спорткомплекса привел к человеческим жертвам
При демонтаже здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло незапланированное обрушение крыши. Один из рабочих погиб, не успев запрыгнуть в строительную люльку. По оценке экспертов, трагедия случилась из-за того, что строители решили сэкономить на расчетахПодробности...
|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook