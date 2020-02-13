Эксперт прокомментировал скандал с внуком Назарбаева

«Это дополнительная капля в большую бочку дегтя. Авторитет казахстанской власти даже без этих конфликтов не очень высок», – сказал газете ВЗГЛЯД казахстанский политолог Досым Сатпаев. Так он прокомментировал сообщения о том, что внук Нурсултана Назарбаева попросил политическое убежище в Великобритании.

«Это не первые конфликты такого рода. За почти 30 лет независимости Казахстана в семье Назарбаева постоянно вспыхивали те или иные серьезные конфликты. Вспомнить хотя бы отца Айсултана Рахата Алиева, который сбежал за границу и начал вести активную информационную войну против Назарбаева и его окружения, хотя сам долгое время был частью этого окружения, пока в 2015 году он не скончался загадочным образом в австрийской тюрьме», – сказал политолог Досым Сатпаев.

В четверг внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан попросил политического убежища в Великобритании. В записи в FacebookНазарбаев-младший объяснил решение тем, что, по его мнению, на него оказывает давление семья. «Я оказался в центре... жадности и ненасытности моей семьи, а в частности, моей мамы (Дариги Назарбаевой) и ее мужа (Кайрата Шарипбаева)», – пишет внук бывшего президента. Айсултан обещает раскрыть некие секреты в интервью The Times.

«Сегодняшний конфликт имеет корни в событиях, связанных с Рахатом Алиевым. Его сын теперь активно продвигает версию о том, что отца там убили. Айсултан Назарбаев везде подчеркивает свое недовольство тем, что его отца отвергли, что о нем забыли, у него претензии и к своей матери и в целом к окружению Назарбаева», – отметил собеседник.

По его словам, к Назарбаеву много претензий, критики, потому что у него было время вывести страну на другую траекторию развития, но в республике не очень высокий уровень жизни. «Одним из индикаторов недоверия к власти является то, что в Казахстане мало кто верит официальным источникам информации и предпочитает делать больше ставку на слухи, на рассылку информации через разные мессенджеры», – сказал политолог.

«Возможно, у Айсулантана есть какие-то новые интересные детали, но в целом он говорит об общих вещах, которые и так в Казахстане всем известны, – полагает Сатпаев. – О коррупции в Казахстане и так все знают. Возможно, появляются какие-то новые детали, фамилии, где-то старые всплывают, связанными с конкретными событиями».

В октябре прошлого года Королевский суд района Саутворк в Лондоне приговорил Айсултана Назарбаева к году лишения свободы условно за незаконное проникновение на чужую собственность и драку с полицейским. Находясь под действием наркотических веществ, Назарбаев ударил и укусил одного из сотрудников правоохранительных органов.

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