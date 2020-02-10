Россияне остались без работы из-за коронавируса в Китае

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От санкций США «Роснефть» спасет народ Америки

Что останавливает США от введения санкций против Роснефти Фото: РИА Новости
Вашингтон пригрозил болезненными санкциями против крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть». США лицемерно запрещают России работать в Венесуэле, тогда как собственным компаниям дают зеленый свет. Америка легко могла бы запретить покупку российской нефти по иранскому сценарию. Но есть ряд обстоятельств, из-за которых Вашингтон не решается на такой жесткий шаг.  Подробности...
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Объединение Германии стало одной из худших ошибок Москвы

Объединение ГДР и ФРГ стало возможным только благодаря тому, что Советский Союз дал на него свое «добро»Фото: Reuters
Ровно 30 лет назад на переговорах с канцлером ФРГ Гельмутом Колем руководитель СССР Михаил Горбачев дал свое согласие на объединение Германии на немецких условиях. Как показала история, это противоречило национальным интересам нашей страны и стало для нас одним из наиболее дорогих дипломатических поражений. Причем совсем не потому, что мы хотели бы для немцев судьбы разделенного народа.  Подробности...
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Как советский посол разгадал сговор Британии с Гитлером

Много лет спустя после тех событий Иван Майский опубликовал книгу воспоминанийФото: Лев Иванов/РИА Новости
В День дипломатического работника газета ВЗГЛЯД начинает серию публикаций, основанных на рассекреченных архивах МИД России. Предмет исследования – деятельность советской дипломатии в предвоенный период. Мы расскажем, какие шифровки еще в 1937 году отправлял в Москву советский посол в Лондоне Иван Майский и как он описывал отношение британских элит к Гитлеру и в целом к опасному развитию ситуации в Европе.  Подробности...
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Позорные ошибки Запада научились замалчивать

Та самая позорная сцена во время парада в Париже – мотоциклисты столкнулись прямо во время официального мероприятияФото: GONZALO FUENTES/Reuters
Российское общество много раз демонстрировало склонность к самобичеванию – как какая-либо катастрофа или даже просто ошибка становились предметом массовых шуток и издевательств. Между тем западное общественное мнение устроено по-другому. Даже крайне позорные события и явления осмысляются в Европе и США совсем иначе. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Зеленский приступил к продаже родины

Андрей Манчук, политолог
На Украине приватизируют последнее, что осталось у страны и граждан – землю. Стратегические предприятия, железные дороги, почта – уже проданы или находятся под внешним управлением. Вот такая она, независимость. Подробности...

С живым Пушкиным Россия избежала бы революции

Владимир Можегов, публицист
Зрелый Пушкин был убежденным монархистом, а кредо его политической доктрины было совмещение фундаментальной традиции с необходимостью поступательного развития страны. Лучшие изменения те, которые происходят от одного улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений. Подробности...
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Зачем русские постоянно «оккупируют» Норвегию

Герман Садулаев, писатель, публицист
Надо сохранять спокойствие и кушать борщ. То есть опираться на фундаментальную науку, а не на сенсации в стиле национально-ориентированной истории, новой хронологии или ДНК-генеалогии всяких шарлатанов. Подробности...
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      При демонтаже здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло незапланированное обрушение крыши. Один из рабочих погиб, не успев запрыгнуть в строительную люльку. По оценке экспертов, трагедия случилась из-за того, что строители решили сэкономить на расчетах
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      НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма

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              10 февраля 2020, 12:21

              Текст: Евгения Шестак

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              В связи с объявленным в Китае карантином из-за коронавируса более тысячи российских специалистов остались без работы.

              «Точная цифра подсчитывается, но однозначно можно сказать, что на данный момент счет идет на тысячи», – рассказал ФАН источник, близкий к посольству России в КНР.

              В частности, эта проблема коснулась российских учителей, которые преподают английский язык в китайских детских садах. 

              По словам основателя молодежной площадки Open Space Moscow Дениса Ващука, который работает в одном из детсадов Шэньчженя, все они закрылись на карантин.

              «Теперь минимум на месяц без работы. Это также касается и музыкантов, и барменов, и работников хостелов, и актеров. В Китае сейчас полный голяк, ловить абсолютно нечего», – отметил Ващук.

              Кроме того, по его словам, в Китае разрастается «масочный кризис», поскольку производители не успевают изготавливать необходимое количество защитных масок. 

              «Поскольку масок днем с огнем не сыщешь, растет спекуляция. Многие недобросовестные «предприниматели» подбирают в мусорных баках использованный товар, упаковывают и вновь реализуют потребителям», – рассказал Ващук.

              Также накануне стало известно, что китайские авиакомпании Hainan Airlines и China Southern Airlines объявили об увольнении 110 российских пилотов.

              На ваш взгляд

               
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              Напомним, в понедельник Государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая сообщил, что на материковой части КНР жертвами новой коронавирусной пневмонии (NCP) стали 908 человек, 40 тыс. 171 заражены. При этом состояние 6,4 тыс. человек оценивается как тяжелое.

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