Спевший «Я люблю тебя, жизнь» финский полицейский пообещал записать альбом русских песен

Старший констебль полиции в городе Оулу в Финляндии Петрус Шродерус, ставший популярным в российском сегменте YouTube после исполнения советской песни «Я люблю тебя, жизнь» пообещал записать альбом с русскими песнями.

«Для меня большая честь, что россияне так хорошо приняли мою песню, это особенно приятно. Я получил огромное количество сообщений от россиян, сотни сообщений, они действительно милые и поддерживающие. Тогда подумал записать альбом», – сказал полицейский РИА «Новости».

Он добавил, что сборник песен на русском языке с названием на кириллице «Я люблю тебя, жизнь» выйдет в релиз в январе 2021 года.

Полицейский рассказывал, что на съемку ролика, сделавшего его знаменитым, подтолкнул тяжелый развод, проходивший в разгар пандемии. Шродерус отмечал, что исполнением песни хотел напомнить людям, что надежда все же есть, и впереди ждут хорошие времена.

На 8 декабря ролик Шродеруса посмотрели более 2,8 млн раз.