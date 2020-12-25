Опубликована брошюра со статьей Путина о Великой Отечественной

Издательство «Известия» выпустило брошюру со статьей президента России Владимира Путина «75 лет великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», сообщили в Кремле.

«Издание дополнено приложением с выдержками из архивных документов, поэтому теперь читатели могут ознакомиться с точными и более обширными материалами, цитируемыми в статье», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Брошюра издана на русском и пяти иностранных языках: английском, испанском, немецком, французском и китайском. Тираж русскоязычного издания – 50 тыс. экземпляров. Первые 48 страниц 92-страничной брошюры занимает текст ранее публиковавшейся статьи. Остальное – приложение со стенограммами архивных документов, писем и шифртелеграмм периода Второй мировой войны. Все эти документы снабжены ссылками на первоисточники и архивы, где хранятся подлинники. Кроме того, издание содержит некоторые статистические данные о состоянии и соотношении военных сил Германии, СССР и его союзников в годы войны, передает ТАСС.

Статья Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» 18 июня была опубликована в журнале National Interest на английском языке, а 19 июня – на сайте Кремля и в «Российской газете» на русском. В ней Путин не только привел многочисленные исторические факты, но и поделился воспоминаниями своей семьи о войне. Часть публикации он посвятил урокам войны и вопросам международного сотрудничества.