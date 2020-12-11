Боевик совершил самоподрыв в Карачаево-Черкесии

Боевик совершил самоподрыв при попытке задержания в Карачаево-Черкесии, легкие ранения получили шесть правоохранителей, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

«Сегодня около 12 часов дня в селе Учкекен Карачаево-Черкесской Республики была предотвращена попытка прорыва неустановленного лица на территорию, где правоохранительными органами проводились оперативно-разыскные мероприятия. При попытке задержания преступник осуществил самоподрыв», – говорится в сообщении.

В НАК отметили, что при самоподрыве злоумышленника пострадавших среди гражданских лиц нет, передает РИА «Новости».

«Легкие ранения получили шесть сотрудников правоохранительных органов. Им оказывается необходимая медицинская помощь», – добавили в НАК.

Личность взорвавшего себя человека выясняется.