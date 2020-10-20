Ребенок погиб в Подмосковье при разрыве снаряда времен войны По факту гибели подростка из-за взрыва снаряда времен войны возбуждено дело 20 октября 2020, 20:52 Текст: Александра Юдина

Следователи возбудили уголовное дело после гибели в Лобне 14-летнего подростка при разрыве снаряда времен Великой Отечественной войны, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий. «Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота оружия и халатности, приведшей к смерти ребенка (ч. 2 ст. 293 УК РФ и ч. 2 ст. 222 УК РФ)», – передает ТАСС его слова. Отмечается также, что следствию предстоит установить, каким образом боеприпас оказался в руках у ребенка. Напомним, ребенок погиб в детско-юношеском патриотическом центре «Созвездие» в Лобне. Смерть мальчика наступила вследствие повреждения артерии. Он самостоятельно разбирал снаряд, взрослые рядом не находились. Разрушений и пожара от разрыва снаряда нет.

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