Пашинян призвал США и Францию поддержать усилия России по Карабаху

Соединенные Штаты и Франция как сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны поддержать Россию в усилиях по стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В ответ на вопросы о том, какой, по его мнению, должна быть роль Москвы в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе, а также уровень поддержки Армении со стороны России, Пашинян сказал: «Мы находимся в постоянных консультациях с нашими российскими партнерами, в том числе в рамках Договора о коллективной безопасности. Уже были ясные заявления о том, что если ситуация ухудшится, то Россия и Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выполнят свои обязательства в отношении Армении», передает ТАСС.

«Но я думаю, что Россия призвана сыграть более весомую роль, включая восстановление стабильности и мира в районе Нагорного Карабаха, в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Я подчеркиваю, что, поскольку Россия является сопредседателем, наиболее близким к нашему региону, два других сопредседателя – Франция и США – должны поддержать Россию в ее усилиях, чтобы стабилизировать регион», – заявил Пашинян в интервью швейцарской телекомпании RTS.

Он охарактеризовал гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе как «более чем серьезную». По словам премьер-министра Армении, прекращение огня «даже не начало действовать», «потому что в тот самый момент, когда оно должно было вступить в силу, Азербайджан предпринял новые атаки».

Как подчеркнул руководитель кабинета министров, «в том, что касается компромисса, Армения всегда была к нему готова», однако «уступки должны быть сделаны двумя сторонами». По его мнению, «Азербайджан никогда не был готов к компромиссу» и в настоящий момент «еще меньше расположен это делать», поскольку «процессом управляет Турция». С точки зрения Пашиняна, «происходящее является следствием экспансионистской и империалистической политики Турции», а «армяне на Южном Кавказе – это последняя преграда на ее пути на восток и юго-восток». Он привлек внимание к участию сирийских наемников в боевых действиях на стороне Азербайджана, сославшись на опубликованные в интернете видеоматериалы. «Сирийские террористы сами снимали эти видео», – отметил глава правительства.

Мировое сообщество, полагает он, должно однозначно признать факт «азербайджанской атаки на Армению». От Швейцарии Пашинян ожидает «признания того, что Турция перевезла наемников и часть своих войск в Азербайджан, после чего он начал боевые действия».

Напомним, 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. В итоге Армения отказалась от обмена пленными с Азербайджаном.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с утверждением, что войну между Азербайджаном и Арменией спровоцировала Турция. Советник армянского премьера Вагаршак Арутюнян заявил, что боевые действия в Карабахе спланировала Анкара. Турция в свою очередь потребовала от Армении освободить «оккупированные» территории.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.

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