В реакции Запада на изменения Конституции увидели черты вмешательства в дела России

Реакция Запада на планы по изменению российской Конституции обретает черты агрессивной по отношению к Москве кампании, приближающейся к граням вмешательства во внутренние дела суверенной страны, заявил член рабочей группы, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Та часть внешней реакции, которая генерируется так называемым коллективным Западом, на глазах обретает черты недружественной по отношению к России, агрессивной кампании, в чем-то уже подходящей к граням вмешательства в наши внутренние дела», – сказал Косачев, комментируя внешнюю реакцию на дискуссии о Конституции, которые проходят в России.

Вместе с тем сенатор считает положительной тенденцией то, какое внимание уделяется за рубежом российским реформам. «Это внимание подтверждает, что события, происходящие в нашей стране, имеют большое значение для всего мира. Наша страна – это один из ключевых игроков в мире, то, как обустроена власть, как функционируют механизмы обеспечения суверенитета, реализации национальных интересов нашей страны, вызывает искренний, повышенный, неподдельный интерес во всем мире», – отметил глава международного комитета Совфеда.

«С моей точки зрения, вывод, который можно из этого сделать, заключается в том, что президент совершенно точно попал в цель. Коллективному Западу интересна только та Россия, которая не суверенна, которая не в состоянии защищать и тем более реализовывать свои национальные интересы, которая подлежит давлению извне, возможно, даже и внешнему управлению», – добавил парламентарий, передает ТАСС.

Он отдельно остановился на предлагаемой поправке в конституцию, согласно которой решения межгосударственных органов, принятых на основании международных договоров России, истолкованных в противоречии с Основным законом России, не подлежат исполнению Россией. Сенатор подчеркнул, что предложенное изменение не затрагивает статью 15 Конституции России, которая предусматривает приоритет международного права для России при условии, что «эти обязательства не могут противоречить Конституции РФ, не могут нарушать права и свободы граждан РФ».

Косачев обратил внимание, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зачастую интерпретирует европейскую конвенцию по правам человека по-своему. «Эта проблема затронула не только нашу страну. С ней сталкиваются очень многие государства - члены Совета Европы», – отметил парламентарий. В частности, по его словам, ЕСПЧ предписывал Италии легализовать однополые браки, Ирландии – разрешить аборты, Великобритании запрещал выдворять из страны лиц, обвиняемых в терроризме.

В понедельник Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, в котором предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимость величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам, и другие изменения.

Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что поправки в Конституцию будут вступать в силу поэтапно.

В рабочей группе по подготовке изменений в Конституцию сообщали, что всероссийское голосование может быть проведено с учетом опыта организации выборов президента. В Госдуме пояснили, когда пройдет голосование по изменениям.